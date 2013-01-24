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Series 4000i

空气净化器

AC3858/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    Series 4000i 空气净化器

    AC3858/00

    长久保护，持久健康

    “见证”并呼吸 99.9% 无污染的空气 查看所有优势

    Series 4000i 空气净化器

    长久保护，持久健康

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      长久保护，持久健康

      • 去除 99.9% 的 小至 3 纳米的颗粒物
      • PM2.5、过敏原和气体显示
      • 高达 66 平方米
      • 自动、睡眠模式和应用程序
      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      3D 空气循环，实现快速高效地净化

      采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 20 平方米的房间中，6 分钟内完成空气净化。*

      自动环境光线控制

      自动环境光线控制

      智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。

      全面显示实时空气质量

      全面显示实时空气质量

      一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM 2.5 数字反馈、有害气体和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。

      简约的创新产品设计

      简约的创新产品设计

      简约。时尚。温馨。结合产品中的织物设计，能够和谐地融入任何内饰风格。融入其中，却又能脱颖而出。

      智能感应和自动净化

      智能感应和自动净化

      智能感应技术可实时感应并自动全部清除室内空气质量中的 3 大威胁：颗粒物、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测任何污染事件并作出反应。

      简单的 4 色显示环，易于监测

      简单的 4 色显示环，易于监测

      产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

      智能滤网状态指示灯

      智能滤网状态指示灯

      它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

      使用 Air Matters 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。

      静音运行

      静音运行

      在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气。

      出色的过滤性能

      出色的过滤性能

      本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物，包括经空气传播的过敏原*** ，如花粉、尘螨、病毒****、细菌*****。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        66  平方米
        CADR（颗粒物）
        550  m³/h
        CADR（甲醛）
        350  m³/h
        细微粒去除
        小至 3  纳米
        过滤PM2.5
        99.97  %
        过滤 H1N1 病毒
        99.9  %
        过滤细菌
        99.9  %
        能效等级
        推荐滤网使用寿命
        12  月
        声功率
        < 70 dB (A)  dB(A)

      • 功能

        VitaShield 微护盾
        AeraSense 灵智感应技术
        空气质量反馈
        数字
        气体感测器
        PM2.5 传感器
        模式
        自动、快速、睡眠
        空气动力学设计
        • 3 个进风口
        • 270 度进风口
        灯光控制
        开/关

      • 设计和外观

        颜色
        灰色/白色
        控制板颜色
        黑色
        控制面板类型
        触感
        机身材料
        塑料/织物
        装饰环材料
        塑料

      • 重量和尺寸

        产品重量
        9.4  千克
        重量（含包装）
        11.7  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        310 x 310 x 718
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        370 x 366 x 784  毫米

      • 物流信息

        12NC code
        883485800710
        EAN F-box
        6923410759808

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        2 年全球保修

      • 功能

        光传感器
        Y

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          • 过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
          • *由第三方实验室在 5.33 厘米/秒空气流量下测试过滤介质的 1 次通过效率。过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
          • 由 SIMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。