搜索词

  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    空气净化器

    AC4005/00

    长久保护，持久健康

    飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤有害微粒、细菌及过敏原*。滤网更换提醒指示灯和健康空气智能锁确保您持久享受健康空气。

    查看所有优势

    空气净化器

    相似产品

    See all 空气净化器

    长久保护，持久健康

    具有健康空气保护锁

    • 颗粒物CADR: 304 m³/h
    • 颗粒物CCM: P2
    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。

    节能运行模式，使运行更节能

    节能运行模式，使运行更节能

    当空气质量为良好的状态持续10分钟后，节能运行模式会使机器自动停止运行半小时的时间，以达到节能的目的。当空气质量出现一般或者变差时，该模式会自动根据当前空气质量状况选择相应的风速运转。

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用 3 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，预过滤网可滤除头发、灰尘等较大颗粒。第 2 重，活性炭滤网有助于去除有害气体（甲醛、甲苯）。第 3 重，HEPA 滤网可过滤细尘、细菌和过敏原。

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈

    智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

    智能空气质量传感器可测量和控制空气质量

    智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。3级指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

    自动运行模式，操作更轻松

    自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

    儿童锁帮你避免意外操作

    儿童锁帮你避免意外操作

    技术规格

    • 设计规格

      控制面板
      浅金色金属
      装饰环
      浅金色金属
      前盖
      黑巧克力

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      87 1010364929 8
      12NC（中国大陆）
      883 4005 00710

    • 技术规格

      电线长度
      2.1  m
      电压
      220-240  V
      额定功率
      30  W
      频率
      50  Hz
      空气质量感应器
      微粒

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.84  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      430 x 251 x 466  mm
      彩盒重量（含产品）
      7.56  g
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      488 x 298 x 538  mm

    • 替换件

      活性碳过滤网和HEPA过滤网
      AC4130

    • 性能

      CADR 净化空气率（烟气）
      311  m³/h
      过滤细菌
      99  %
      过滤 PM2.5
      99%

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • **测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2015 测试得出
    • **CADR 洁净空气量 （香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2008 测试得出
    • *过滤细菌，该结果由第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出。使用白色葡萄球菌菌株进行测试。
    • *PM2.5 有效去除结果由第三方检测机构在 30M³ 测试空间内运行设备 1 小时后测试得出，室内香烟烟雾污染物初始浓度为 5±0.5mg/m3。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。