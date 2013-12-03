空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤有害微粒、细菌及过敏原*。滤网更换提醒指示灯和健康空气智能锁确保您持久享受健康空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有健康空气保护锁
- 颗粒物CADR: 304 m³/h
- 颗粒物CCM: P2
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。
节能运行模式，使运行更节能
当空气质量为良好的状态持续10分钟后，节能运行模式会使机器自动停止运行半小时的时间，以达到节能的目的。当空气质量出现一般或者变差时，该模式会自动根据当前空气质量状况选择相应的风速运转。
3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
具有先进的过滤系统
先进的过滤系统采用 3 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，预过滤网可滤除头发、灰尘等较大颗粒。第 2 重，活性炭滤网有助于去除有害气体（甲醛、甲苯）。第 3 重，HEPA 滤网可过滤细尘、细菌和过敏原。
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。
智能空气质量传感器可测量和控制空气质量
智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。3级指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。
技术规格
-
设计规格
- 控制面板
-
浅金色金属
- 装饰环
-
浅金色金属
- 前盖
-
黑巧克力
-
物流信息
- 原产地
-
中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 1010364929 8
- 12NC（中国大陆）
-
883 4005 00710
-
技术规格
- 电线长度
-
2.1
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
30
W
- 频率
-
50
Hz
- 空气质量感应器
-
微粒
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
5.84
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
430 x 251 x 466
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
7.56
g
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
488 x 298 x 538
mm
-
替换件
- 活性碳过滤网和HEPA过滤网
-
AC4130
-
性能
- CADR 净化空气率（烟气）
-
311
m³/h
- 过滤细菌
-
99
%
- 过滤 PM2.5
-
99%
- **测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2015 测试得出
- **CADR 洁净空气量 （香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构根据GB/T 18801-2008 测试得出
- *过滤细菌，该结果由第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出。使用白色葡萄球菌菌株进行测试。
- *PM2.5 有效去除结果由第三方检测机构在 30M³ 测试空间内运行设备 1 小时后测试得出，室内香烟烟雾污染物初始浓度为 5±0.5mg/m3。
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