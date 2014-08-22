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    空气净化器

    AC4014/20

    长久保护,持久健康

    飞利浦空气净化器让您呼吸健康空气。其先进的过滤系统可以有效过滤细菌、过敏原和有害媒介。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

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    空气净化器

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    • 智能感应器
    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

    具有先进的过滤系统

    先进的过滤系统采用 3 重过滤去除有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可先滤除头发等较大颗粒。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    智能感应器测量和控制室内空气质量

    3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

    3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

    设置简单的 1/4/8 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      ABS塑料
      前盖
      闪耀金属金色

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      8710103700562
      12NC（中国大陆）
      883 4014 20710

    • 交互

      频率
      50  Hz
      电压
      220-240  V
      空气质量感应器
      微粒
      电线长度
      2.3  m
      噪音级别
      35（低速）- 61（高速）  dB
      额定功率
      30  W

    • 重量和尺寸

      产品重量
      6.1  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      350 x 196 x 623  mm
      彩盒重量（含产品）
      8.1  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      440 x 275 x 715  mm

    • 替换件

      活性炭过滤网
      AC4143
      HEPA 过滤网
      AC4144

    • 性能

      CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
      237 m³/h **
      过滤 PM2.5
      >99% ***
      过滤细菌
      >99.9% ****

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