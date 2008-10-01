卧室空气净化器
长久保护，持久健康
飞利浦空气净化器配备 6 重高效能空气净化系统，有效消除和消毒有害媒介。活性氧持续净化沸石过滤网，确保持久的优越效能。 查看所有优势
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长久保护，持久健康
全因 6 重高效能空气净化系统
6 重高效能空气净化系统令空气洁净、更清新
先进的独创性 6 重高效能空气净化系统可去除微小的颗粒及多种气体和异味。*3 重电子集尘过滤系统可有效去除微粒 *双重空气清新过滤系统可滤去气体和异味。*最后，活性氧将杀灭所捕捉微粒的细菌，持续净化沸石过滤网，保证持久的非凡滤净效果
3 重电子集尘系统有效捕捉吸附所有微粒
3 重电子集尘过滤系统通过三种方式运行。*首先，预过滤器可阻挡较大的颗粒，例如头发、动物皮屑和房屋灰尘过敏原。*第二，穿过预过滤器的较小颗粒，包括细菌和病毒等，由电场粒子极化系统充电。*第三，静电沉淀 (ESP) 过滤器将这些带电颗粒吸至表层，保持安全地捕捉住它们。正常使用情况下，高性价比的 ESP 过滤器只需要每五年更换一次。
活性氧可有效杀灭细菌并重新净化过滤网，保证持久滤净效果
由电场粒子极化系统生成的活性氧可杀除静电沉淀 (ESP) 过滤器中捕捉到的细菌、病毒等有害微生物。然后活性氧将穿过沸石过滤网，同时氧化捕获到的气体，使它们变得无害。正因为此过程，沸石过滤网才可以持续得到净化，使用寿命可延长若干年。
双重空气清新过滤系统能有效去除有害气体及异味
双重空气清新过滤系统采用高级纳米催化式氧化 (NCCO) 技术。首先，高级沸石过滤网可捕捉大量气体和异味，然后释放活性氧进行中和，持续净化过滤网。与传统的活性碳过滤网相比，这款高级沸石过滤网在不同的湿度条件下性能更加稳定，因为是通过活性氧净化，所以寿命要长得多（可达 5 年）。
技术规格
-
设计规格
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
281 x 216 x 490
mm
- 产品重量
-
5
kg
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交互
- 频率
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50/ 60
Hz
- 电压
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220-240
V
- 电线长度
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1.8
m
- 噪音级别
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小于 49（符合 JIS）
dB
- 有效区域
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多达 20
m²
- 相对工作湿度
-
20 - 90
%
- 功耗
-
36（220-240 伏，高速时）
W
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主要规格
- 工作温度
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5 - 40
°C
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表面处理
- 颜色 - 出风网口/ 控制面板
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圣诞银
- 颜色 - 前盖/ 进风网口
-
圣诞银
- 颜色 - 后盖
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半透明阿尔及尔蓝
- 颜色 - 控制按钮
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银蓝色
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替换件
- 静电沉淀过滤网
-
AC4105
- 沸石气体过滤网
-
AC4115
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性能
- CADR 净化空气率
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> 60
ft³/min
- 去除异味的效率
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> 99（在 1 立方米机箱内高速运行 3 分钟以上）
%
- 去除微粒的效率
-
> 99（微粒大小为 0.02 - 10 µm）
%
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