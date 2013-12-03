空气净化器
长久保护，持久健康
时尚飞利浦空气净化器，让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
具有健康空气保护锁
- 颗粒物CADR： 281 m³/h
- 颗粒物CCM：P2
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
智能夜间模式以静音低速运行
在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，同时降低能耗。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速
5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速（控制面板和调整环上有风扇速度指示）
高速强风功能可高速清洁空气
在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
具有专业过滤系统
专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。
智能感应器可为您提供室内空气质量反馈
全功能操作，确保使用无忧。内置传感器（颗粒）评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有理想的空气质量。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS 塑料
- 控制面板
-
金属银色
- 装饰环
-
铝制
- 风扇速度指示
-
位于控制面板上
- 前盖
-
杏色
-
物流信息
- 原产地
-
韩国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
-
87 1010345908 8
- 12NC（中国大陆）
-
883 4074 00711
- 12 NC（香港）
-
883 4074 00451
- EAN F 彩盒（香港）
-
87 1010345906 4
-
交互
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
微粒
- 电线长度
-
2
m
- 噪音级别
-
20（安静）- 50（特级强风）
dB
- 额定功率
-
47
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
7.2
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
200 x 355 x 640
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
9.5
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
290 x 450 x 740
mm
-
替换件
- 活性炭过滤网
-
AC4143
- 甲醛过滤网
-
AC4142
- HEPA 过滤网
-
AC4144
-
性能
- 过滤 PM2.5
-
>99%***
- 过滤细菌
-
>99.9%****
- CADR（颗粒物）**
-
298
m³/h
- *由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试
- *由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 标准，烟味用作颗粒污染物
- ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
- ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
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