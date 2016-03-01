空气净化器灵动加湿系列
长久保护,持久健康
飞利浦空气净化器灵动加湿系列，让您呼吸健康空气。其 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
拥有智能空气质量及湿度控制
- 颗粒物CADR 171 m³/h
- 颗粒物CCM P4
- PM2.5 去除率 > 99%
- 带湿度控制
滤网更换提醒和智能锁
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
智能模式根据空气质量自动调节风速，操作更轻松
1/4/8小时,轻松定时
1/4/8小时,轻松定时
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾
采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*
智能双重感应器让您清晰掌握室内空气质量及湿度水平
双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
3级LED指示灯,清晰显示空气质量
睡眠模式下产品低速低噪音运行,并自动熄灭所有指示灯
睡眠模式下产品风扇速度和噪音级别将降低，并自动熄灭所有指示灯
3 级湿度设定
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
4档选择，您可轻松根据所需设定模式/调节风速
4档选择，您可轻松根据所需设定模式/调节风速
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 电线长度
-
1.6
m
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
60（中国）
W
- 频率
-
50
Hz
- 噪音级别
-
35-52
dB(A)
-
重量和尺寸
- 重量（含包装）
-
10.2
kg
-
设计和外观
- 颜色
-
白色
- 空气质量感应器
-
颗粒
- 机身材料
-
ABS塑料
- 控制面板类型
-
按键
- 风扇速度指示
-
控制面板上
-
替换
- 加湿过滤网
-
AC4155
- HEPA 过滤网
-
AC4158
-
性能
- CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
-
171 ***
m³/h
- 过滤细菌
-
98****
%
- 测试菌种为白色葡萄球菌，病毒为MS2，测试条件同 ****
- *根据世界卫生组织2008年的微生物风险评估报告，禽流感，流感病毒，军团菌，乙肝病毒和SARS冠状病毒的尺寸均大于0.02微米。
- **CADR 洁净空气量（香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构测试得出 ***PM2.5 由第三方检测机构测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 ***甲苯、总挥发性有机化合物测试结果经第三方检测机构在 30 立方米测试舱测试 3 小时得出，初始浓度分别为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（依据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
- ***过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌， 初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****通过美国 Intertek 实验室关于去除 MS2 病毒物种的测试（测试时间 2 小时，在 11 立方米测试舱内进行）， 初始浓度为 1.3*107 pfu/ml
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