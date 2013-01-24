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空气净化器灵动加湿系列

AC4084/01
  • 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康 长久保护,持久健康
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    空气净化器灵动加湿系列

    AC4084/01

    长久保护,持久健康

    使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,699.00

    空气净化器灵动加湿系列

    长久保护,持久健康

    使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势

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    使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势

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      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

      当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

      健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

      智能空气质量传感器可测量和控制空气质量

      智能空气质量传感器可测量和控制空气质量

      智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。

      3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

      3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别

      3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

      3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

      3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

      3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度

      3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速

      3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速

      3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。

      设置简单的 1/4/8 小时定时器

      设置简单的 1/4/8 小时定时器

      产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

      自动运行模式，操作更轻松

      自动运行模式，操作更轻松

      自动运行模式，操作更轻松。内置颗粒传感器评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有最佳的空气质量。内置湿度传感器测量房间的湿度。您可根据需要调节房间的湿度，然后产品将自动运行，为您实现所需的湿度。

      具有先进的过滤系统

      先进的过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。第 4 重，具有抑菌涂层的加湿滤网可抑制细菌和霉菌。

      睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度

      睿智双重空气传感器可准确自动判别室内空气洁净度。

      自动运行模式，操作更轻松

      自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于最佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

      技术规格

      • 设计规格

        控制面板
        白色
        前盖
        白色
        机身材料
        ABS塑料

      • 物流信息

        12NC code
        883408401300
        原产地
        中国

      • 重量和尺寸

        产品重量
        10  千克
        彩盒重量（含产品）
        12.1  千克
        AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
        390 x 243 x 586  毫米
        彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
        489 x 346 x 699  毫米

      • 交互

        频率
        50  赫兹
        电压
        220-240  伏
        空气质量感应器
        颗粒和湿度
        电线长度
        1.8  米
        噪音级别
        34（静音）- 50（最高速度）  分贝
        额定功率
        20  瓦

      • 替换

        活性炭过滤网
        活性炭 4143/02
        HEPA过滤网
        活性炭 4144/02
        加湿过滤网
        活性炭 4148/01

      • 性能

        CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
        210 m³/h **
        过滤PM2.5
        >99% ***
        过滤细菌
        >99.9% ****
        过滤总挥发性有机物
        97% *****
        过滤甲苯
        95% ******

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          • ***由 SIMT 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，可吸入颗粒大小小于 2.5 微米，颗粒污染物以质量浓度采样，初始浓度为 5.0¡À0.5mg/m3，测试时间 1 小时
          • ***由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
          • ****由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，总挥发性有机物初始浓度为 6.0¡À1.2mg/m3，测试时间 0.5-3 小时
          • ******由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002 标准，甲苯初始浓度为 2.0¡À0.4mg/m3，测试时间 0.5-3 小时