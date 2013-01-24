长久保护,持久健康
使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护,持久健康
使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
长久保护,持久健康
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长久保护,持久健康
使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其先进的过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。多个彩色指示可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色和紫色；当空气变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
3 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
自动运行模式，操作更轻松。内置颗粒传感器评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有最佳的空气质量。内置湿度传感器测量房间的湿度。您可根据需要调节房间的湿度，然后产品将自动运行，为您实现所需的湿度。
先进的过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除头发等较大颗粒和常见的室内灰尘。第 2 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 3 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。第 4 重，具有抑菌涂层的加湿滤网可抑制细菌和霉菌。
睿智双重空气传感器可准确自动判别室内空气洁净度。
自动运行模式，操作更轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于最佳质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。
设计规格
物流信息
重量和尺寸
交互
替换
性能