空气净化器灵动加湿系列
长久保护,持久健康
使用飞利浦带加湿功能的空气净化器，享受健康、湿润的空气。其专业过滤系统可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 十分好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差
设置简单的 1/4/8 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
3 级湿度设定让您可根据需要来调节湿度
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。
高风速模式可高速清洁空气
高速运转的风扇可迅速提供健康空气和提高室内空气湿度。
具有专业过滤系统
专业过滤系统采用 5 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除头发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒。* 第 3 重，活性炭过滤网能够滤除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。第 5 重，具有抑菌涂层的加湿滤网可抑制细菌和霉菌。
自动运行模式，操作更轻松
自动运行模式，操作更轻松。内置颗粒传感器评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内拥有理想的空气质量。内置湿度传感器测量房间的湿度。您可根据需要调节房间的湿度，然后产品将自动运行，为您实现所需的湿度。
智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
内置传感器（微粒）可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于理想质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得清新洁净时，指示灯将呈蓝色。
睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
睿智双重空气传感器可准确自动判别室内空气洁净度。
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速
4 级风速调节让您可以根据需要来调整风速。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
ABS塑料
- 控制面板
-
杏色
- 前盖
-
杏色
-
物流信息
- 12NC 代码
-
883408601300
- 原产地
-
中国
-
交互性
- 频率
-
50
Hz
- 电压
-
220-240
V
- 空气质量感应器
-
颗粒和湿度
- 电线长度
-
1.8
m
- 噪音级别
-
34（安静）- 59（特级强风）
dB
- 额定功率
-
50
W
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
10.2
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
390 x 243 x 586
mm
- 彩盒重量（含产品）
-
12.4
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
-
489 x 346 x 699
mm
-
替换
- 活性炭过滤网
-
活性炭 4143/02
- 加湿过滤网
-
活性炭 4148/01
- HEPA过滤网
-
活性炭 4144/02
- 多重防护过滤网
-
活性炭 4141/02
- 软水器
-
活性炭 4149/01
-
性能
- CADR 净化空气率（灰尘和花粉）
-
270
m³/h
- 过滤苯
-
95.4%**
- 过滤灰尘/花粉
-
89.5%（0.3 微米）**
- 过滤甲醛
-
95.6%**
- 过滤总挥发性有机物
-
96.6%**
- 过滤细菌***
-
>99.9%**
%
- 世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米 (nm)。
- *由独立测试实验室：广东省微生物分析检测中心测试得出结果
- **检测细菌：白色葡萄球菌
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。