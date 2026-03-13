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PureProtect Pro 4200 系列 智能空气净化器

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PureProtect Pro 4200 系列智能空气净化器

AC4228/04

PureProtect Pro 4200 系列 智能空气净化器

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AC4228/01

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  • 13 March 2026

乐享洁净安全的室内空气，静音水平提高 40%！全新双风扇设计外观更简洁，净化力更强劲，快速均匀净化空间。时尚大方的设计、低功耗性能和智能应用程序控制，是家庭净化空气的理想选择。

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  • 23 June 2026

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