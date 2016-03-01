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已停产

空气净化器

AC4374/01

长久保护,持久健康

采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS) 可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

查看所有优势

拥有健康空气智能锁

长久保护,持久健康

  • 颗粒物CADR 340 m³/h

  • 甲醛CADR 185 m³/h

  • CCM P4 F4

采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾

采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

智能双重感应器让您全面掌握室内空气质量

智能双重感应器 让您全面掌握室内空气质量

滤网更换提醒和智能锁

滤网更换提醒和智能锁

需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。

技术规格

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免责声明

  1. 根据世界卫生组织2008年的微生物风险评估报告，禽流感，流感病毒，军团菌，乙肝病毒和SARS冠状病毒的尺寸均大于0.02微米。

  2. CADR 洁净空气量（香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构测试得出 *PM2.5 由第三方检测机构测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 **甲醛、甲苯、总挥发性有机化合物测试结果经第三方检测机构在 30 立方米测试舱测试 3 小时得出 **过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌，初始浓度为 1*105 cfu/m3

  3. 通过美国Intertek 实验室关于去除MS2病毒物种的测试（测试时间 2小时，在11m3测试舱内进行）， 初始浓度为1.3*107 pfu/ml