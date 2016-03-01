长久保护,持久健康

采用德国技术的非凡 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS) 可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*