双重重型滤网，清除纳米级污染物

每个 PowerCube 均配有重达 2.4 千克的 NanoProtect + 滤网。其可以提供双重保护，防止您受到颗粒污染物和有害气体的危害。颗粒层可有效清除 > 20 纳米的污染物，包括花粉、细菌和病毒**。展开后的颗粒层表面积可达到 3.28 平方米，实现高容量过滤。特殊活性炭具有大量纳米级微孔，大多数的微孔 < 1 纳米***。展开后的活性炭表面积相当于 200 个足球场大小***。其可以高效过滤甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物。