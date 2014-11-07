已停产
AC4620/00
长久保护,持久健康
升级版 VitaShield IPS 微护盾具有强劲的双动力劲护设计，搭载重达2.4kg的纳米级劲护高效滤网，不仅可高效去除PM2.5小至20纳米的超细微颗粒物, 更可以急速10分钟内去除99%的有害气体（甲苯，TVOC），双效劲护为您提供每小时690立方米的洁净空气*。
颗粒物CADR：576 m³/h*
颗粒物CCM：P4*
甲醛CADR：445 m³/h*
甲苯CADR：124 m³/h*
升级款 Vitashield 微护盾采用双动力设计和 2.4 千克纳米级高效劲护滤网，提升洁净空气量达 690 立方米/小时，有效去除 >20 纳米的颗粒物（比 PM2.5 的上限小 100 倍*），包括过敏原、细菌和病毒**。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。
双动力劲护设计的核心在于其精确设计的双劲速离心风扇，以及优化的风道曲线。再加上双增压进气大幅增加进气量，净化效率更加倍。
每个 PowerCube 均配有重达 2.4 千克的 NanoProtect + 滤网。其可以提供双重保护，防止您受到颗粒污染物和有害气体的危害。颗粒层可有效清除 > 20 纳米的污染物，包括花粉、细菌和病毒**。展开后的颗粒层表面积可达到 3.28 平方米，实现高容量过滤。特殊活性炭具有大量纳米级微孔，大多数的微孔 < 1 纳米***。展开后的活性炭表面积相当于 200 个足球场大小***。其可以高效过滤甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物。
由第三方实验室参照GB/T18801-2015标准进行测试。
能效比测试由第三方于 2015 年根据 GB/T 18801-2015 标准进行。
能效比测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008 标准进行。
甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物测试由第三方于 2014 年在 30 立方米实验室进行，时长 0.5 - 3 小时（根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准），初始浓度分别为 (1.0 +/- 0.2) mg/m3、(2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3
PM2.5 测试由第三方于 2014 年根据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
根据世界卫生组组 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒均大于 0.02 微米
活性碳介质测试在第三方国际实验室进行，结果表明大多数活性碳小于 1 纳米，表面积达 1001m2/g。滤网的活性碳表面积相当于 200 个足球场大小（根据国际标准足球场尺寸）
H1N1 病毒测试于 2014 年根据飞利浦测试协议由第三方国际实验室在 28.5 立方米房间内进行，空气净化器在高速模式下运转
与 AC4374 相比