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    净化加湿一体机

    AC4926/00

    长久保护，持久健康

    可通过数字反馈呈现空气改善。此 2 合 1 带加湿功能的空气净化器兼具两种功能，可为大至 49 平方米的房间清洁 PM2.5、甲醛、过敏原、细菌、病毒和消除干燥空气的不适感。

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    净化加湿一体机

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    长久保护，持久健康

    告别污染物和干燥空气带来的不适感

    • 房间大小：28-49 平方米
    • 颗粒物 CADR：410 立方米/小时
    • 甲醛 CADR*：200 立方米/小时
    去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

    去除细菌和病毒，例如 H1N1、EV71(HFMD)

    优化的净化功能可有效检测和减少细菌及病毒，例如 H1N1、EV71（可导致手足口病）。

    室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

    室内 PM2.5 水平的实时数字显示屏

    即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可精确地检测并快速响应。它可提供实时 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。

    IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

    IAI 显示屏显示室内过敏原的风险级别

    AeraSense 灵智感应技术可检测您的室内空气过敏原，并将空气过敏原的潜在风险级别从 1 到 12 显示。

    3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

    3 种自动模式：一般模式、去过敏原模式和睡眠模式

    本产品具有 3 种自动净化设置：一般模式、敏感的过敏原模式和睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏灯变暗，风扇将切换至最低速度。选择一种模式来优化性能以满足您的需求。

    静音，提供良好的夜间睡眠

    静音，提供良好的夜间睡眠

    出众的空气动力学设计可发挥出众性能，减小噪音。在睡眠模式下，净化器的运行接近静音，在您睡觉时提供更舒适的空气。

    节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

    节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时

    本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。

    可去除 99.9% 的小至 0.003 微米的颗粒物

    经验证，先进的 VitaShield 微护盾净化技术可减少小至 0.003 微米（比 PM2.5上限值小 800 倍）的超细颗粒物，包括病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供卓越的颗粒物洁净空气量 (CADR)，达 335 立方米/小时。在 20 平方米的房间中，它可以在 7 分钟内净化空气，因此每小时净化空气可达 8 次以上。

    卫生加湿高达 700 毫升/小时

    NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保高达 700 毫升/小时的出众性能。一旦水蒸发，水雾将消失，较小的分子不能将细菌携带到空气中。还可以防止出现水渍和白色污染。

    选择二合一或单一净化器模式

    按一下按钮可在二合一和单一净化器模式之间进行切换。在干燥季节选择二合一的空气净化器，可消除干燥空气带来的不适感。单一净化器模式可在不需要时关闭加湿功能。

    4 种预设湿度级别

    使用自动湿度设置保持恒定湿度级别。选择 40％、50％ 或 60％ 作为目标湿度级别，加湿器将自动打开或关闭，以达到所需湿度级别。

    可使用四个脚轮轻松移动

    还配有四个脚轮，可轻松移动。

    技术规格

    • 功能

      PM2.5 传感器
      VitaShield IPS 微护盾
      AeraSense 灵智感应技术
      模式
      3 种自动模式
      空气动力学设计
      后进注水口
      风扇速度
      4 种手动速度设置
      童锁
      健康空气智能锁和提醒指示灯
      提醒功能
      1~9  hour(s)
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 物流信息

      EAN F-box
      6923410755282
      12NC 代码
      8834 926 00710

    • 技术规格

      电线长度
      1.6  m
      电压
      220  V
      频率
      50/60  Hz

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      404 * 500 * 804  mm
      产品尺寸（长x宽x高）
      295 * 424 * 693

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      深蔚蓝色
      机身材料
      ABS
      控制面板类型
      触摸板
      滚轮类型
      360

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      28-49  m²
      CADR（颗粒物）
      410  m³/h
      过滤细菌
      99.9  %
      细微粒去除
      99.9%，小至 3  nm
      过滤 H1N1 病毒
      99.9  %
      加湿速率
      700  ml/h
      推荐过滤网使用寿命
      12  mon
      声功率
      33~65  dB(A)

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    • CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
    • 房间大小：根据 GB/T18801-2015 进行计算。
    • 加湿速率：2017 年在飞利浦内部气候舱中根据 GB/T 23332 测试。舱面积为 25 平方米，初始温度为 20±2°C，相对湿度为 30±3% RH。
    • 2017 年，由第三方测试实验室用归类为 3 纳米的 NaCl 喷雾剂，根据 DIN71460-1 对滤网介质进行测试。
    • 2017 年，由第三方测试实验室以 5.33 厘米/秒的气流对滤网介质进行一次通过效率测试。
    • 减少细菌：由上海市计量测试技术研究院 (SIMT) 在 30 立方米的房间进行测试，符合 GB21551.3-2010 标准，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
    • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
    • 可产生纳米级水分子，防止细菌散布，直接从清洁装置和清洁滤网散发细菌白色葡萄球菌（相关病原体模拟剂），使用掺有细菌的无菌水，从而得出结果。
    • 待 20 克容量从装置释放到密封的 30 立方米舱后进行测量。细菌进入室内空气中，具体取决于很多因素，如房间大小或配置。
    • 可防止白色污染或水渍散布：独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。要确定家具上的矿物质沉积物来自空气中的液体，滴落 3 小时。
    • 专业级传感器：可与 Grim 传感器和工业红外传感器相媲美。

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