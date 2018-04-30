已停产
AC5602/00
长久保护，持久健康
这款小巧的空气净化器具有特有的双风口结构，可为大至 78 平方米的房间有效清洁 PM2.5、过敏原和细菌，效果甚至优于其他较大的设备。
去除 20 纳米颗粒物
房间大小：45 - 78 平方米
颗粒物 CADR：650 立方米/小时
采用前沿 VitaShield IPS 微护盾净化技术，此产品经验证可去除小至 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒物洁净空气量 (CADR)，高达 650 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 5 分钟时间内净化空气，因此，每小时洁净空气 12 次。
自动污染模式可检测到污染级别的细微变化，并自动提高风扇速度以进行清洁，从而确保空气始终清洁。
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
CADR：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 650 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）