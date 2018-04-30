可以去除空气中小至 20 纳米的微粒

采用前沿 VitaShield IPS 微护盾净化技术，此产品经验证可去除小至 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒物洁净空气量 (CADR)，高达 650 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 5 分钟时间内净化空气，因此，每小时洁净空气 12 次。