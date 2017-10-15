通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制

使用此 Clean Home + 应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。您还可以使用该应用程序更改风扇速度和检查过滤网状态。