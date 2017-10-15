5000i 系列 空气净化器
长久保护，持久健康
这款小巧的空气净化器具有双风口结构，可为大到 72 平方米的房间有效清洁 PM2.5、去除甲醛、过敏原、细菌和病毒。随时随地检测和掌控空气质量。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
智能净化，为您提供洁净的空气
- 可以去除空气中99.9%小至 0.003 微米的微粒
- 适用房间大小：42–72 平方米
- 高效地去除有害气体
- 可连接应用程序
经欧洲研究中心认证，防过敏
具有敏感的去过敏原模式，此产品可有效检测和减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
去除细菌和病毒（如 H1N1、EV71 (HFMD) 等）
提供功能强大的细菌和病毒模式，可有效检测和减少细菌和病毒，如 H1N1、EV71（造成手足口病主要原因的一种病毒），从而打造更洁净的空气和更健康的家居环境。
3 种自动模式：去污染原模式、去过敏原模式、去细菌和病毒模式
此产品具有 3 种自动净化设置：去污染原模式、敏感的去过敏原模式和功能强大的去细菌和病毒模式。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化。
实时室内 PM2.5 数字反馈
即使是空气中细微的颗粒变化，采用 AeraSense 灵智感应技术的专业级传感器也可精确地检测并快速响应。它提供实时的 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。
提供四个级别的实时有害气体指示
提供四个级别的实时潜在有害气体的反馈。先进而准确的气体传感器可对潜在有害气体（包括甲苯、挥发性有机化合物和异味等）中检测到的任何变化作出响应，并提供 L1 至 L4 范围内的实时反馈。
IAI 指数显示室内过敏原的潜在风险级别
专业级 AeraSense 传感器可检测您室内空气的过敏原并用 1 至 12 之间的数字范围显示空气过敏原的潜在风险级别。
简单的 4 色显示环，易于监测
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制
使用此 Clean Home + 应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。您还可以使用该应用程序更改风扇速度和检查过滤网状态。
性能出色，噪音至低
出众的 TwinForce 空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供出众性能。经优化的风道曲线可较大程度降低噪音，实现日夜静音操作。这种结合有助于使此产品的性能优于尺寸相同的其他净化器。*
高效的过滤网，提供出众、持久的性能
多层过滤系统可过滤掉各种污染物，提供出众、持久的性能。该预过滤网可去除较大的灰尘和毛发。HEPA 过滤网可去除微细颗粒。最后，活性炭过滤网可吸收有害气体。
可以去除空气中小至 0.003 微米的微粒
采用前沿 Vitashield IPS 微护盾净化技术，此产品经验证可去除 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 600 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 5 分钟时间内净化空气，因此，空气每小时洁净 10 倍。
高效去除气体，包括甲醛、总挥发性有机化合物、异味等
配有 Vitashield IPS 微护盾技术，此产品可有效去除有害气体，如甲醛、VOC 和异味。采用特殊活性炭，它不仅可捕捉甲醛，还可将其分解成无害物质，经测试可提供甲醛 CADR，达 300 立方米/小时。
技术规格
-
功能
- PM2.5 传感器
-
是
- VitaShield IPS 微护盾
-
是
- AeraSense 灵智感应技术
-
是
- 空气质量反馈
-
数字
- 气体感测器
-
是
- 模式
-
3 种自动模式
- 风扇速度
-
睡眠，1、2、3，涡轮
- 童锁
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50/60
Hz
-
设计和外观
- 颜色
-
暗云色
- 控制面板颜色
-
白色
- 机身材料
-
ABS
- 控制面板类型
-
触摸板
- 滚轮类型
-
360
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
替换件
- 集成式过滤网
-
FY5186
-
可持续性
- 待机功耗
-
0.5
W
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 房间面积
-
42 - 72
m²
- CADR（颗粒物）
-
600*
m³/h
- CADR（甲醛）
-
300*
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9*
%
- 细微粒去除
-
小至 3
nm
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9*
%
- 推荐过滤网使用寿命
-
12
mon
- 可去除 99.97% >0.3 微米颗粒：在第三方实验室中进行测试
- 测试由第三方实验室进行，测试菌种为白色葡萄球菌，测试条件是指依据 GB21551.3-2010 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1.3*10^5 cfu/m3，设备在细菌和病毒模式下工作 1 小时后，结果显示菌种减少量大于 99.9%。
- 衰减测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受 100-200 µg 经空气传播的雾化流感病毒 A(H1N1) 污染。设备在细菌和病毒模式下工作不到 30 分钟，结果显示经空气传播的流感病毒 A(H1N1) 减少量超过 99.9%。
- 测试由第三方实验室进行，测试菌种为白色葡萄球菌，测试条件是指依据 GB21551.3-2010 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1.3*10^5 cfu/m3，设备在细菌和病毒模式下工作 1 小时后，结果显示菌种减少量超过 99.9%。
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