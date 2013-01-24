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空气净化器

AC6608/00
  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康
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    空气净化器

    AC6608/00

    长久保护，持久健康

    外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥5,499.00
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      长久保护，持久健康

      双效保护，加倍安心

      • 颗粒物 CADR*：710 立方米/小时
      • 甲醛 CADR*：>400 立方米/小时
      • AeraSense灵智感应技术
      VitaShield IPS 双效微护盾科技可滤除小至 20 纳米* 的颗粒物

      VitaShield IPS 双效微护盾科技可滤除小至 20 纳米* 的颗粒物

      Vitashield IPS双效微护盾采用双动力设计和纳米级劲护滤网-专业S3型，提升洁净空气量至 710m3 / h，有效去除 小至20 纳米的颗粒物（比PM2.5 上限值小 100 倍 ），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发 性有机化合物等有害气体的防护，其中甲醛CADR可达>400m3/h。

      加厚60mm过滤网实现全方位保护

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      加厚的纳米级劲护滤网-专业S3型在设计上可实现卓越的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细过滤网可有效滤除小至20纳米（比PM2.5的上限值还要小100倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*，有效过滤过敏原*。

      实时数字化室内 PM2.5 反馈，搭配四色LED灯

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      数字化室内PM2.5反馈搭配四色LED灯实时显示空气质量水平。

      健康空气保护锁和准确的更换滤网提醒

      健康空气保护锁和准确的更换滤网提醒

      借助先进的AeraSense灵智感应技术，过滤网的使用寿命可以根据室内污染水平、风量和运作时间准确计算。健康空气滤网更换提醒会在需要更换滤网时提醒你。若未及时更换滤网产品会停止工作以避免因滤网无效而无法提供健康空气。确保您持久享受健康的空气。

      双动力劲护设计，净化效率加倍（声明：相比飞利浦AC4026单滤网净化器，净化效率加倍）

      双动力劲护设计的核心在于其准确设计的双劲速离心风扇，以及优化的风道曲线。再加上双增压进气大幅增加进气量，净化效率加倍。

      大幅度提升了滤网使用寿命和去甲醛效率*

      活性炭在表面拥有纳米级微孔，实现高效率的总挥发性有机化合物净化和延长的使用寿命。

      先进的 AeraSense 灵智感应技术可提供洁净的空气

      可媲美专业实验室使用的PM2.5质量传感器的AeraSense灵智感应技术为你提供准确的空气质量反馈，以确保你呼吸干净空气。

      静音模式，让您获得舒适的睡眠

      产品在静音模式下会调低风扇速度和降低噪音级别，让你获得舒适的睡眠。你还可以根据喜好关闭产品上的指示灯。

      3 档指示灯熄灭的选择，让您随心掌控

      3 档指示灯熄灭的选择，让您随心掌控

      5 档风速选择，您可轻松根据所需设定模式 /调节风速

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      直观设计，轻松启用自动模式

      直观设计，轻松启用自动模式。

      技术规格

      • 设计和外观

        空气质量感应器
        AeraSense灵智 PM2.5 传感器
        风速调节
        静音、速度 1、速度 2、速度 3、劲速
        机身材料
        塑料
        颜色
        白色

      • 产品性能

        CADR（甲醛）
        >400  m³/h
        过滤PM2.5
        >99  %
        CADR 洁净空气量（香烟烟雾）
        710  m³/h

      • 技术规格

        电线长度
        2  米
        适用面积
        50-85  平方米
        频率
        50  赫兹
        功率
        75  瓦
        噪音级别
        34~65  dB(A)
        电压
        220  伏

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 过滤网替换

        HEPA过滤网
        FY6177

      • 服务

        2 年保修
        Y

      • 可持续

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        < 0.5  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        506 x 420 x 604  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        350 x 365 x 530  毫米
        重量（含包装）
        11.05  千克
        产品重量
        8.8  千克

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            • 颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
            • 根据 IUTA 测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
            • 相比于飞利浦多效净化系列 HEPA 滤网与活性炭材料（2015 年经第三方实验室测试）
            • 测试由飞利浦研究中心于 2014 年进行，并使用统计方法对数据进行了分析。
            • *过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。德国南德意志出版社安帕克有限公司在2013年出版的Industrielle Luftfiltration一书中表明花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。在韩国KITECH及美国NELSON实验室按照标准测试流程（100cm2平面滤材在32L/min流量下，即滤材在5.3cm/s风速下对0.3um的NaCl颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中0.3微米的颗粒物去除率可达99.97%。