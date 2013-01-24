长久保护，持久健康
外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
长久保护，持久健康
外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。 查看所有优势
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外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。 查看所有优势
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长久保护，持久健康
外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。 查看所有优势
Vitashield IPS双效微护盾采用双动力设计和纳米级劲护滤网-专业S3型，提升洁净空气量至 710m3 / h，有效去除 小至20 纳米的颗粒物（比PM2.5 上限值小 100 倍 ），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发 性有机化合物等有害气体的防护，其中甲醛CADR可达>400m3/h。
加厚的纳米级劲护滤网-专业S3型在设计上可实现卓越的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细过滤网可有效滤除小至20纳米（比PM2.5的上限值还要小100倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*，有效过滤过敏原*。
数字化室内PM2.5反馈搭配四色LED灯实时显示空气质量水平。
借助先进的AeraSense灵智感应技术，过滤网的使用寿命可以根据室内污染水平、风量和运作时间准确计算。健康空气滤网更换提醒会在需要更换滤网时提醒你。若未及时更换滤网产品会停止工作以避免因滤网无效而无法提供健康空气。确保您持久享受健康的空气。
双动力劲护设计的核心在于其准确设计的双劲速离心风扇，以及优化的风道曲线。再加上双增压进气大幅增加进气量，净化效率加倍。
活性炭在表面拥有纳米级微孔，实现高效率的总挥发性有机化合物净化和延长的使用寿命。
可媲美专业实验室使用的PM2.5质量传感器的AeraSense灵智感应技术为你提供准确的空气质量反馈，以确保你呼吸干净空气。
产品在静音模式下会调低风扇速度和降低噪音级别，让你获得舒适的睡眠。你还可以根据喜好关闭产品上的指示灯。
3 档指示灯熄灭的选择，让您随心掌控
5 档风速选择，您可轻松根据所需设定模式 /调节风速
直观设计，轻松启用自动模式。
设计和外观
产品性能
技术规格
原产地
过滤网替换
服务
可持续
重量和尺寸