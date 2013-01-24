加厚60mm过滤网实现全方位保护

加厚的纳米级劲护滤网-专业S3型在设计上可实现卓越的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细过滤网可有效滤除小至20纳米（比PM2.5的上限值还要小100倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*，有效过滤过敏原*。