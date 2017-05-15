升级款 VitaShield 微护盾技术可滤除 20 纳米* 的颗粒物

升级款 VitaShield 微护盾技术可有效去除小至 20 纳米* 的颗粒物（比 PM2.5 上限小 100 倍以上），包括常见的过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对总挥发性有机化合物和异味的防护。PM 2.5 被定义为直径等于或小于 2.5 微米的细尘颗粒。PM 2.5 可穿透并停留在肺的最深区域，并且导致健康问题。