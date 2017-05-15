AeraSense 是一款专业级传感器，可以准确识别小于 PM2.5 的微小颗粒（包括常见的室内空气传播过敏原）。随后对感应信息进行处理以设置净化器，并将其维持在适合当前空气状况的理想级别。之后再通过显示 PM2.5 水平实时反馈室内空气质量。
升级款 VitaShield 微护盾技术可有效去除小至 20 纳米* 的颗粒物（比 PM2.5 上限小 100 倍以上），包括常见的过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对总挥发性有机化合物和异味的防护。PM 2.5 被定义为直径等于或小于 2.5 微米的细尘颗粒。PM 2.5 可穿透并停留在肺的最深区域，并且导致健康问题。
NanoProtect HEPA 过滤网在设计上可实现卓越的净化效率和超长的使用寿命，能够滤除悬浮颗粒。超细过滤网可有效滤除 99.97% 的 0.3 微米颗粒物*，包括常见的过敏原、灰尘、污染物、细菌和一些病毒。
数字 PM2.5 指示灯搭配 4 级彩色环反馈可提供实时室内空气质量监测。
借助先进的 AeraSense 灵智感应技术，可根据室内污染程度、气流和操作时间准确计算滤网使用寿命。健康空气滤网更换提醒指示灯可及时提醒您更换滤网。如果未及时更换滤网，产品会停止工作，以避免因滤网失效而无法提供健康空气，确保您持久享受健康的空气。
在静音模式下，产品会调低风扇转速和降低噪音级别，让您获得舒适的睡眠；您可以根据喜好关闭产品上的指示灯。
直观设计，轻松启用自动模式
儿童锁，避免意外操作
4档选择，您可轻松根据所需设定模式/调节风速
指示灯开关设置提供 3 种选项，满足您的需要。
双动力空气动力学设计的核心在于精密的双风扇设计和优化的空气动力学管道曲度，配合双进风口结构提升气流可获得最大的洁净空气量 (CADR)：700 立方米/小时*
原产地
技术规格
设计和外观
服务
替换件
可持续性
性能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。