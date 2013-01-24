长久保护，持久健康
飞利浦旗舰级净化器系列 8000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦旗舰级净化器系列 8000i 将以您看得见的方式，确保您始终呼吸到 99.9％ 无污染的空气，免受降低室内空气质量的三大威胁（PM2.5、甲醛和过敏原）的影响。 查看所有优势
采用前沿 VitaShield Plus 净化技术，此产品经验证可去除 99.9% 小至 0.003 微米（比 PM2.5 小 800 倍）的细小颗粒；包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和动物皮屑。它提供出众的颗粒洁净空气量 (CADR)，达 910 立方米/小时。在 20 平方米的房间内，它可在不到 3.2 分钟*时间内净化空气，因此每小时净化空气可达 18 次。
得益于双重过滤系统，该净化器可在 12 分钟内将室内 PM2.5 从 200 降至 10 并将其保持在 10* 以下，即使在严重污染期间也是如此。
该产品采用 VitaShield Plus 技术，可有效减少甲醛、挥发性有机化合物和异味等有害气体。去甲醛模式可高效且有效地降低甲醛浓度，并确保始终将其保持在安全水平。根据测试，活性炭可将甲醛分解成无害物质，甲醛 CADR 为 539 立方米/小时。
具有敏感的去过敏原模式，此产品可有效检测和减少如花粉等过敏原。经 ECARF（欧洲过敏研究基金会）认证，防过敏。
该产品快速的去污染原模式、强劲的去甲醛模式和敏感的去过敏原模式，可强劲有效地去除室内空气质量的三大威胁。您可以选择您的首选模式来个性化和优化您的净化设置，同时您也可以充分利用实时空气质量反馈来帮助您作出正确决策。
专业级传感器采用 AeraSense 技术，可精确地检测并快速响应空气中细微的空气质量变化，并提供室内空气质量三大威胁的实时反馈：PM2.5、有害气体和过敏原。一眼就能轻松了解您的空气质量。
彩色环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。
TwinForce空气动力学采用双风扇设计，实现双倍气流，从而提供卓越性能，有助于使此产品的性能优于尺寸相近/更大的单风扇设计净化器*。
多层过滤系统可过滤掉各种污染物，提供出众、持久的性能。该预过滤网可去除较大的灰尘和毛发。HEPA 过滤网可去除微细颗粒。最后，活性炭过滤网可吸收有害气体。
使用 Wei Lian 应用程序，您可以随时随地控制您的空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心。您还可以使用该应用程序更改风扇速度、制定计划和检查滤网状态。使用 Dingdong 智能家居音箱，您可以使用语音来控制净化器。
本产品节能又经济，每天用电量低于 1 千瓦时。
这是一款专为完美主义者设计的产品，依据美国环保署（EPA）的严格标准，该标准比中国标准更加严格。我们努力达到了这些难以企及的标准，因为我们希望您呼吸到优质的空气。只要颜色环没有显示蓝色，我们就会不断努力；也就是直到 PM2.5 <12 时、有害气体处于 L1 以及 IAI <3 的时候。这有助于确保您真正呼吸到了出色的空气。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
替换
原产地
可持续发展
服务
物流信息