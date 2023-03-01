9000 系列 空气净化器
适用于大房间的高性能空气净化器
AC9008 能 24 小时监测甲醛污染，采用“X”型双进双出风道技术，可快速净化房间面积 115 m² 的空气污染，符合中国医用级标准。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于大房间的高性能空气净化器
- 可净化 115 m² 的房间
- 900m³/h 洁净空气量 (CADR)
- 24 小时监测甲醛
- 紫外线杀灭细菌和病毒
- 符合中国医用级设备标准
“X”型双出风道设计，更快净化
两组风扇系统，同时作用于前后左右的空气，形成一个四维循环气流场，显著增加进风和出风面积，PCADR 900m/h* 和 FCADR 640m/h* 更适合大型空间净化。
5 层深度净化系统 强力分解
AC9008 采用 5 步过滤系统，纳米级劲护 HEPA 滤网可以滤除空气中 99.97% 直径为 0.3 微米*** 的颗粒物，因此可以有效地清除大多数携带常见过敏原（包括尘螨、花粉以及猫狗皮屑）的颗粒物；Siocryst 硅晶醛熔化因子层可以高效吸附和分解甲醛；另还配备紫外线灯组，可以强效灭杀细菌和病毒，减少室内细菌病毒的滋生。
Siocryst 可锁住并分解甲醛
Siocryst 硅晶醛熔化因子不仅可以快速捕获空气中的甲醛分子，还可利用其孔径特征牢固吸附甲醛分子，防止甲醛分子逃逸，硅晶醛熔化因子表面的氨基酸可以将甲醛快速分解为无害的二氧化碳、水和其他物质，甲醛去除率超出 99.9%****
以数字方式直观地显示甲醛浓度
本产品的甲醛传感器采用超智能抗干扰算法，可以消除各种日常生活环境因素或日常活动引起的干扰，防止造成传感器读数不稳定，包括气味/酒精/温度/湿度等等，并能够准确地识别和反映甲醛浓度。
24 小时全屋空气监测
本产品 24 小时智能监测空气中的 PM2.5 甲醛污染物浓度，一旦发现测量值超出安全阈值，就会自动开启设备并且快速进行净化，当感知到甲醛浓度达到安全阈值时，则会自动关闭设备，实现真正的空气智能托管。*****
符合医用级空气净化器标准
“医用级空气净化器”是指对微生物安全具有特殊要求的空气净化器，可供对空气环境质量有高要求的婴儿和过敏人士使用。根据第三方测试机构的测试结果，本产品符合 T/CAQI 266-2022“医用级空气净化器”标准的要求。******
技术规格
-
功能
- 空气质量传感器
-
AeraSense 灵智感应技术
-
设计规格
- 颜色
-
灰色
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
329.4 X 360.5 X 769.2
mm
- 产品重量
-
16
kg
-
原产地
- 原产地
-
中国
- 产地
-
中国广东省东莞市
-
交互
- 电压
-
220 伏 (50/60Hz)
V
- 电源线
-
2.2±0.03
m
-
技术规格
- 睡眠模式噪音级别
-
34
dB
-
设计和外观
- 颜色
-
浅灰/白色
-
替换件
- HEPA 过滤网
-
是
- 活性碳过滤网和HEPA过滤网
-
是
- 替换滤网：
-
FY9408/00
-
性能
- CADR（颗粒物，GB/T）
-
标称值 900m³/h，测量值 961m³/h
m³/h
- 房间面积
-
＞100㎡
m²
- 过滤颗粒物 ***
-
99.97% (0.003 μm)
- CADR 甲醛**
-
标称值 640m³/h，测量值 742m³/h
m³/h
- *根据飞利浦实验室的测试结论，该传感器可在 0.01 秒的时间内感测到污染物，具有 24 小时智能监测污染模式，可以在设置并打开后 24 小时内清除甲醛，以达到净化效果
- *“医用级空气净化器”是指对微生物安全具有特殊要求的空气净化器，可供对空气环境质量有高要求的婴儿和过敏人士使用。根据第三方测试机构的测试结果，本产品符合 T/CAQI 266-2022“医用级空气净化器”标准的要求。
- **第三方实验室参照 DIN71460-1/ISO11155-1 标准，使用了 NaCl 气溶胶对滤网进行 0.003 微米微粒物滤除效率测试。
- ***按照 GB/T 18801-2022 标准，机器在高强度模式下运行 60 分钟进行测试。由于房屋面积、通风情况、室外空气、家具和建筑材料等因素影响，实际使用中的效果可能有所不同。
- ****根据飞利浦实验室的测试结论，该传感器可在 0.01 秒的时间内感测到污染物，具有 24 小时智能监测污染模式，可以在设置并打开后连续 24 小时清除乙醛，以达到净化效果。
- *****“医用级空气净化器”是指符合适用于婴幼儿和过敏人群的特殊微生物安全标准。经第三方检测机构测试，本产品符合 T/CAQI 266-2022“医用级空气净化器”标准的高空气质量要求。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。