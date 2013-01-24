强大的新鲜空气循环系统

我们的 Fresh Air Mask 由飞利浦专有的突破性气流系统设计提供支持，其配备了业界出色的 Nidec 专利风扇，您甚至不会注意到您正戴着口罩，因为其会消除传统口罩所带来的不透气和任何呼吸不适感。小巧的风扇持续运行，为您提供舒适的呼吸体验，即使在夏天也可以戴上这款口罩，轻松自在乐享好时光。