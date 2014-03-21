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ACP017/00
持久保护，健康新居
使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可快速清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。
CADR 274 m³/h
去除 96% 的甲醛（3 小时）
PM2.5 去除率 > 99%
特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。
评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
CADR（烟雾颗粒）由第三方进行测试 *PM2.5 由第三方进行测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 *甲苯和总挥发性有机物，由第三方在 30 立方米实验室内测试 3 小时，初始浓度为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（均符合 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
根据 GB21551.3 标准使用白色葡萄球菌进行抗菌性测试，初始浓度为 1*105cfu/M3