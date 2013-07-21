通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐

通过全新的 Lightning 接口，在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电，因此您无需担心电池电量耗尽。