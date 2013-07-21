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AD385/93
利用这款音乐基座
在书桌上或其他任意地方，AD385 音乐基座都能让房间充满晶晰的声音。通过 Lightning 接口兼容 iPhone 5 /最新的 iPod，而蓝牙和充电电池可用于无线音乐播放。
蓝牙®
Lightning 接口
iPod/iPhone 专用
8 瓦，充电电池
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
通过全新的 Lightning 接口，在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电，因此您无需担心电池电量耗尽。
通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。