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净水机

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  • 便携式和快速加热 便携式和快速加热 便携式和快速加热
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    净水机

    ADD4816PLUS/93

    便携式和快速加热

    飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。

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      7 种控制温度

      有 7 种温度：室温、45 摄氏度、55 摄氏度、65 摄氏度、75 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是冲制婴儿配方奶粉、茶还是咖啡，现在您都能轻松应对。

      2 档水量设置

      您可以选择 150 毫升和 300 毫升水流，以便满足不同的需求。

      防烧毁技术，避免干烧

      当水箱中只有少量水/没有水时，系统将自动阻止热水流出，从而防止系统干烧

      儿童锁可防止误操作或烫伤

      当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤

      水和蒸汽分离技术，防止烫伤

      凭借先进的水和蒸汽分离技术，热蒸汽与开水处于分离状态，因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

      ECO 节能模式可节省能源

      如果在 60 秒内没有操作，它会自动进入待机模式

      免安装

      便携式免安装设计，随时随地为您提供干净热水

      3 个供水选项

      多种供水方法，如瓶装水、水箱、桶装水等，以满足用户的不同使用条件

      技术规格

      • 原产地

        净水机
        中国
        水箱
        中国

      • 功率

        额定电功率
        1600 瓦

      • 普通参数

        电压及频率
        220 伏~ / 50 赫兹
        产品尺寸
        150*170*220  毫米
        水箱
        2 升容量
        产品颜色
        蓝色

      • 入水条件

        入水水质
        净化水
        4804
        入水温度
        5-38  °C

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