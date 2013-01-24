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净饮机

ADD6812/93
  • 多种温度可选 多种温度可选 多种温度可选
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    净饮机

    ADD6812/93

    多种温度可选

    这款净饮机采用厚膜即热技术，可在3秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。 查看所有优势

    净饮机

    多种温度可选

    这款净饮机采用厚膜即热技术，可在3秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。 查看所有优势

    多种温度可选

    这款净饮机采用厚膜即热技术，可在3秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。 查看所有优势

    净饮机

    多种温度可选

    这款净饮机采用厚膜即热技术，可在3秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。 查看所有优势

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      多种温度可选

      采用 RO 过滤与瞬间加热技术

      • 反渗透
      • 热水与常温水
      • 免安装

      可去除水中 0.0001 微米的污染物

      创新型 AquaShield RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%*)、细菌、病毒、农药、余氯，并且有效降低水的硬度以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

      即时供应不同温度的水

      这款净水机采用先进的即热技术，可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

      4 种水温可供选择

      4档温度可选：室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡，您都能轻松应对。

      4 种可控水量和连续出水

      您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流，以便满足不同的需求。

      ClearSmart 系统，可提醒您及时更换过滤芯

      ClearSmart 系统可自动记忆已过滤水量并提醒您何时更换过滤芯，因此您和您的亲友能够始终享用洁净的水。

      冬季模式可根据需求提供温水

      当注水口温度在冬季低于 10 摄氏度时，当您长按常温水键 3 秒钟后，出水温度将达到 25 摄氏度。

      采用 QuickTwist 滤芯设计，即可实现轻松滤芯

      滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      水汽分离技术，防止烫伤

      凭借先进的水和蒸汽分离技术，热蒸汽与开水处于分离状态，因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

      自动缺水提示

      您会在缺水时收到自动提醒，从而防止干烧并确保您的安全。

      儿童锁可防止误操作或烫伤

      当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤

      技术规格

      • 过滤效果

        重金属去除
        高达 99.9%
        细菌去除
        Y
        减少氯
        Y
        农药去除
        Y
        病毒去除
        Y
        水硬度降低
        Y

      • 滤网规格

        滤网精度
        RO：0.0001 微米
        过滤性能
        2000 升
        RO 规格
        50 加仑
        更换滤芯
        • ADD501
        • ADD551

      • 普通参数

        产品尺寸
        430*183*386 毫米  毫米
        水箱
        5升

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz
        额定电功率
        2200 瓦

      • 入水条件

        入水压力
        0-0.6  巴
        入水水质
        市政自来水
        入水温度
        5-38  °C

      • 原产地

        净饮机
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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          • *基于国际测试和认证机构 BV 在实验室条件下的测试结果。