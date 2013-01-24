创新型 AquaShield RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%*)、细菌、病毒、农药、余氯，并且有效降低水的硬度以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。
这款净水机采用先进的即热技术，可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。
4档温度可选：室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡，您都能轻松应对。
您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流，以便满足不同的需求。
ClearSmart 系统可自动记忆已过滤水量并提醒您何时更换过滤芯，因此您和您的亲友能够始终享用洁净的水。
当注水口温度在冬季低于 10 摄氏度时，当您长按常温水键 3 秒钟后，出水温度将达到 25 摄氏度。
滤芯易于更换，只需轻轻旋转即可卸下，无需断水。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
凭借先进的水和蒸汽分离技术，热蒸汽与开水处于分离状态，因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。
您会在缺水时收到自动提醒，从而防止干烧并确保您的安全。
当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤
过滤效果
滤网规格
普通参数
功率
入水条件
原产地
服务