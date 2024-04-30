用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色

利用大自然的力量，仿生反渗透膜结合了水通道蛋白，复制大自然自身的水过滤过程，更快更好地过滤水，成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米*的有害物质，为您和您的家人提供干净清新的饮用水。