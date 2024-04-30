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RO 纯化、热饮、冷饮和制冰多合一！
多功能饮水机将 RO 纯化、加热、降温和制冰融为一体。可根据需要，在 5°C 至 100°C 温度范围内，享受整桶口感纯净的冰饮和含矿物质的纯净水。
厨房
反渗透过滤
RO 纯化、热饮、冷饮和制冰多合一！
6 升原水箱
利用大自然的力量，仿生反渗透膜结合了水通道蛋白，复制大自然自身的水过滤过程，更快更好地过滤水，成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米*的有害物质，为您和您的家人提供干净清新的饮用水。
矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质，如锶、钙和镁，改善水的口感。
内置的 UV-C LED 消毒功能每小时自动启动一次，可抑制冷却水箱中高达 99.9% 的细菌生长**。
由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。
由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
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由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
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由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。
由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。