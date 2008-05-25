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便携式收音机

AE1850/00
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    便携式收音机

    AE1850/00

    随时享受收音机的乐趣

    时尚的袖珍型飞利浦 MW/FM 收音机，具有易读的数字显示屏、背景光、时钟和闹钟功能。 查看所有优势

    便携式收音机

    随时享受收音机的乐趣

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      带数字显示屏

      • FM/MW 数字调谐
      • 内置扬声器
      • 耳机插孔
      • 干电池式
      AM/FM 调谐器让您畅享收音机

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      大尺寸背光 LCD 显示屏，弱光环境下也可轻松地查看时间

      大尺寸背光 LCD 显示屏，弱光环境下也可轻松地查看时间

      背光 LCD 显示屏确保您可以在弱光环境下轻松地进行查看和操作，清晰的信息一目了然。

      内置扬声器让您享受优越响亮的声音

      内置扬声器让您享受优越响亮的声音

      扬声器提供优越音质，感觉更愉悦。

      内置时钟功能

      内置时钟让时间准确无误。关闭收音机时，时钟显示即会出现，无比的方便。

      立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受

      连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

      技术规格

      • 声音

        输出功率
        100 毫瓦 RMS
        音量控制
        旋转（模拟）
        声音系统
        单声道

      • 连接

        音频/视频输出
        耳机（3.5 毫米）

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • FM
        • MW

      • 便利性

        背光颜色
        白色
        显示位数
        4
        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏

      • 功率

        电池类型
        AA 规格 (LR6)
        电池电压
        1.5  伏
        电池数
        2

      • 尺寸

        主装置深度
        29  毫米
        主装置高度
        71  毫米
        主装置宽度
        115  毫米
        产品重量
        0.165  千克

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