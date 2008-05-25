便携式收音机 AE1850/00
随时享受收音机的乐趣
时尚的袖珍型飞利浦 MW/FM 收音机，具有易读的数字显示屏、背景光、时钟和闹钟功能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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时尚的袖珍型飞利浦 MW/FM 收音机，具有易读的数字显示屏、背景光、时钟和闹钟功能。 查看所有优势
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带数字显示屏
- FM/MW 数字调谐
- 内置扬声器
- 耳机插孔
- 干电池式
大尺寸背光 LCD 显示屏，弱光环境下也可轻松地查看时间
背光 LCD 显示屏确保您可以在弱光环境下轻松地进行查看和操作，清晰的信息一目了然。
内置扬声器让您享受优越响亮的声音
扬声器提供优越音质，感觉更愉悦。
内置时钟功能
内置时钟让时间准确无误。关闭收音机时，时钟显示即会出现，无比的方便。
立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。
技术规格
-
声音
- 输出功率
-
100 毫瓦 RMS
- 音量控制
-
旋转（模拟）
- 声音系统
-
单声道
-
连接
- 音频/视频输出
-
耳机（3.5 毫米）
-
调谐器/接收/发送
- 调谐波段
-
-
便利性
- 背光颜色
-
白色
- 显示位数
-
4
- 显示屏类型
-
LCD 液晶显示屏
-
功率
- 电池类型
-
AA 规格 (LR6)
- 电池电压
-
1.5
伏
- 电池数
-
2
-
尺寸
- 主装置深度
-
29
毫米
- 主装置高度
-
71
毫米
- 主装置宽度
-
115
毫米
- 产品重量
-
0.165
千克
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