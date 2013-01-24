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智能马桶盖

AIB1800/93
  • 一键加热，无惧寒冷 一键加热，无惧寒冷 一键加热，无惧寒冷
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    智能马桶盖

    AIB1800/93

    一键加热，无惧寒冷

    这款即热式智能马桶盖，一键式的功能设计，简单的操作就能让您感受到贴心呵护的温暖。座温3档可调，搭载3重过温保护，让您使用舒心又安心。简洁时尚的设计，更容易配搭您不同的装修风格。 查看所有优势

    智能马桶盖

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      3档座温调节

      座圈温度3档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度，告别冰冷。

      实时监控温度，舒心又安心

      采用NTC和温控器，实时监控座圈温度，动态调节加热效率。加上温度保险丝，精准控温不过热，每次落座都有温暖感受。

      一键拆装，方便安全

      可脱卸坐便器，轻易拆卸，清洗清洁轻松自如。

      缓降设计，静音免打扰，延长使用寿命

      静音缓降盖板和座圈，缓缓下降无噪音。同时保护盖板不易损坏，延长使用寿命。

      技术规格

      • 一般规格

        净重
        1.8  千克
        毛重
        2.3  千克
        产品尺寸
        470(L)*373(W)*58(H)  毫米
        包装尺寸
        415(L)*85(W)*525(H)  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        50  瓦
        使用环境温度
        3 - 40  °C
        防水等级
        IPX4

      • 原产地

        智能马桶盖
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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