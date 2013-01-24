一键加热，无惧寒冷
这款即热式智能马桶盖，一键式的功能设计，简单的操作就能让您感受到贴心呵护的温暖。座温3档可调，搭载3重过温保护，让您使用舒心又安心。简洁时尚的设计，更容易配搭您不同的装修风格。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
一键加热，无惧寒冷
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一键加热，无惧寒冷
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座圈温度3档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度，告别冰冷。
采用NTC和温控器，实时监控座圈温度，动态调节加热效率。加上温度保险丝，精准控温不过热，每次落座都有温暖感受。
可脱卸坐便器，轻易拆卸，清洗清洁轻松自如。
静音缓降盖板和座圈，缓缓下降无噪音。同时保护盖板不易损坏，延长使用寿命。
一般规格
主要参数
原产地
服务