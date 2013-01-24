采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
强劲冲刷，深度冲洗，轻松带走顽固污迹。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
着坐时自动预湿润马桶内壁，自洁釉面防止桶壁沾污，一冲即净。
采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档水压调节，满足不同清洗强度需求。
PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。
化繁为简，自动完成臀洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。
智能感应开启，夜间如厕不必担心打扰家人的休息，白天光线充足时自动关闭，绿色节能。
不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。
一般规格
主要参数
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