贴心洗护，净如所愿
这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
贴心洗护，净如所愿
这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势
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贴心洗护，净如所愿
这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势
隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求，排污畅通无阻，洁净无死角。
每次冲水时，洁厕魔盒里面的洁厕宝释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
专为男士设计,无需弯腰寻找按键冲水，彻底解放双手，更便捷和更卫生。
不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。
采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
座圈温度6档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；6档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；3档水压调节，满足不同清洗强度需求。
PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。
硅藻纯除臭，时刻保持卫生间清新环境，让你自在呼吸。
双重洁净技术，一次启动两次虹吸，轻松带走顽固污迹。
一般规格
主要参数
原产地
服务