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智能坐便器

AIB6359/93
  • 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿
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    智能坐便器

    AIB6359/93

    贴心洗护，净如所愿

    这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势

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    贴心洗护，净如所愿

    这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势

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    这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计,彻底解放双手，更便捷和更卫生。 查看所有优势

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      隐藏式增压泵设计，满足低水压地区冲水需求

      隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求，排污畅通无阻，洁净无死角。

      配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒

      每次冲水时，洁厕魔盒里面的洁厕宝释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。

      离座即冲，智能便利

      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

      脚感冲水，释放双手

      专为男士设计,无需弯腰寻找按键冲水，彻底解放双手，更便捷和更卫生。

      停电可冲水，不受停电困扰

      不受停电困扰,停电时可通过侧面按键冲水。

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      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果;5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

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      柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。

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      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        39  千克
        毛重
        43  千克
        产品尺寸
        690（长）x 410（宽）x 483（高）毫米  毫米
        包装尺寸
        790（长）x 495（宽）x 595（高）毫米  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        1070 瓦  瓦
        防水等级
        IPX4
        使用环境温度
        3 - 40  °C
        进水温度
        3 - 35  °C
        进水水压
        0.05Mpa-0.8Mpa

      • 原产地

        智能马桶
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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