恒温畅洗，舒适随心
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，除菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康；零冷水技术，即开即热，无需等待一段冷水，舒适节水；离座后自动冲水，释放双手，智能便捷。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
恒温畅洗，舒适随心
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，除菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康；零冷水技术，即开即热，无需等待一段冷水，舒适节水；离座后自动冲水，释放双手，智能便捷。 查看所有优势
恒温畅洗，舒适随心
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恒温畅洗，舒适随心
这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦IonShield纳米水离子技术，除菌率最高可达99.99%*，保护您和家人的如厕健康；零冷水技术，即开即热，无需等待一段冷水，舒适节水；离座后自动冲水，释放双手，智能便捷。 查看所有优势
IonShield 纳米水离子技术每秒钟制造3000-5000亿个纳米水离子，覆盖马桶座圈、马桶内部及其周围，使细菌和异味失去活性，杀菌率最高可达99.99%*，同时还能去除异味，在您的卫生间形成一个坚不可摧的保护盾，保护您和家人的如厕健康，畅享新鲜空气，提高生活品质。
采用陶瓷片瞬间变频加热技术，温水即热即洗，无需等待，同时，避免重复加热及储水罐细菌滋生。
采用自然混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；童洗功能呵护儿童娇嫩肌肤；强力洗刺激肠道括约肌, 产生便意，让排便更顺畅；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果。
座圈温度5档可调，满足您不同时期不同的温度需求，轻松找到适合您臀部的温度；5档水温调节，满足不同季节的温水清洗需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验；5档水压调节，满足不同清洗强度需求；5档喷嘴位置调节，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。
柔和暖风，满足不同温度需求，提升舒爽洁净的体验。
化繁为简，自动完成臀洗-移动按摩清洗-暖风烘干程序。
PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。
如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。
通过水路切换阀设计，让水流旋冲而出，结合低水压蓄能虹吸技术，饱满冲劲，实现冲污洁净功能。
晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息，同时，节能省电。
每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。
一般规格
主要参数
原产地
服务