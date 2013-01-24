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智能坐便器

AIB6460/93
  • 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿 贴心洗护，净如所愿
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    智能坐便器

    AIB6460/93

    贴心洗护，净如所愿

    这款即热式智能坐便器，让您即刻享受温暖清洗体验。无线遥控控制，轻松自由调节；自动冲水释放您的双手，同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。 查看所有优势

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      如厕后，无需按下冲水键，离开后便可自动冲水，智能便捷。

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      采用混合空气清洗方式，臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；女性清洗专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。

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      飞利浦前置过滤器，有效过滤自来水中泥沙，铁锈等杂质

      PP棉前置过滤器，对进入的自来水进行预处理，有效过滤自来水中泥沙，铁锈，让您使用的每一滴水都健康安心。其防冻防爆设计让使用更加安心。

      喷嘴自洁，每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒

      每次使用前后对喷嘴自动清洗约2秒，避免交叉感染，无尘无污更健康，使用更安心。喷嘴可拆卸，方便日常清洗，脏污不易残留。

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      手持无线遥控设计，轻松自由调节，背面磁铁设计，可贴至墙身，不易遗失。

      预湿润，防止桶壁沾污，一冲即净

      着坐时自动预湿润马桶内壁，自洁釉面防止桶壁沾污，一冲即净。

      喷射虹吸式冲刷，强效排污

      喷射虹吸式冲刷，冲刷力度大，轻松带走顽固污迹。

      技术规格

      • 一般规格

        加热方式
        即热式
        净重
        34  千克
        毛重
        41  千克
        产品尺寸
        662(L)x404(W)x502(H)  毫米
        包装尺寸
        760(L)x495(W)x640(H)  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定功率
        1020  瓦
        防水等级
        IPX4
        使用环境温度
        3 - 40  °C
        进水温度
        3-35  °C
        进水水压
        0.15-0.75Mpa

      • 原产地

        智能坐便器
        中国

      • 服务

        保修期
        2 年

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