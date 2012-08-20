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AJ5300D/93
让您喜爱的旋律将您唤醒
伴着飞利浦时钟收音机轻松起床。免费的飞利浦应用程序提升唤醒及收音机体验，4W RMS 功率输出则可提供清晰震撼的音效。只需插接 iPod 或 iPhone 即可享受，即使它在保护套里。
带 30 针接口
iPod/iPhone 专用
FM、双重闹铃
4 瓦
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。
让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。