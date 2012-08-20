温和叫醒，在舒畅的心情中醒来

让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。