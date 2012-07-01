已停产
AJ7034D/93
伴着 iPod/iPhone 中的美妙音乐醒来
美好的一天，从飞利浦多媒体系统开始。它具有低音反射扬声器系统，可带来深沉浑厚的低音效果，20W RMS 输出及适用于任何 iPod/iPhone 的基座。您还可通过免费的飞利浦应用程序享受增强的唤醒及收音机体验。
增强型应用程序
10 瓦
RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
没有比飞利浦 HomeStudio 应用程序更好的唤醒或收音方式了。只需从 Apple 应用商店下载该应用程序，即可享受多种精彩功能。例如，高级闹钟设置赋予您极其灵活的闹钟设置 - 包括闹钟音量、持续时间、日期和声音。若要收听电台节目，易于使用的电台预置功能带来更佳的界面。
飞利浦时钟收音机以您喜欢的方式将您唤醒。闹钟音量可调，全凭您的喜好而定。既可调大以便准时起床，也可调小让您从梦乡中慢慢转醒，让您按照喜爱的方式开始每一天。