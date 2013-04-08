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AJ7045D/93
伴着 iPod/iPhone 中的美妙音乐醒来
通过 Lightning 接口，让您的 iPod/iPhone 中最爱的音乐唤醒您，开始您美好的一天。本款华美的底座系统具有内置低音反射扬声器，可提供丰富、深沉的低音和强劲的音效。
Lightning 接口
iPod/iPhone 专用
FM、双重闹铃
20W
定时关机让您决定在睡觉前收听所选音乐或广播电台的时间长度。只需设置一个时间限制（最长 2 小时）并选择一张 CD 或一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。装置将持续播放选定的时间长度，然后自动关机，进入节电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的 CD 或电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力。
RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
使用飞利浦多功能遥控器，您只需轻触遥控器按钮，就能轻松浏览飞利浦音乐系统和 iPod/iPhone 中的成百上千首歌曲。它能够按播放列表、专辑、演唱者、风格或曲目列出信息，浏览数百个文件既快速又轻松。它支持单手操作，必将带给您独特的使用体验。