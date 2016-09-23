配备 VitaShield 微护盾的非凡性能

飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。