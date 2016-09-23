欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”
去除 99.9% 的细菌（上海计量测试技术研究所认证）和 99.9% 的 H1N1 病毒（Airmid 认证）。
不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。
激活净化器的锁定模式，防止篡改设置。
专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下，净化器将根据 AeraSense 输入，自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速，在短时间内达到最大清洁量，或者在安静环境中进行静音运转。
飞利浦提供了打开房间电源后，自动开关设备的选项，而无需手动开关每一台净化器。
我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能，在有必要更换滤网才能确保连续的理想性能时，该功能会提醒您。
如果您选择激活该功能，我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供室内空气的实时空气质量指标。
飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。
结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列，我们的空气净化器去除颗粒物后提供的洁净空气量 (CADR) 可达到每小时 260 立方米，去除甲醛后提供的 CADR 达到每小时 178 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 分评分标准来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。我们在 2000B 系列中使用的滤网获得了该标准的最高分，评分分别为 P4 和 F3。
过敏原模式包括一个特殊的事件检测算法，能够准确地检测空气中何时突然出现大量 PM 2.5（包括过敏原）。检测到该事件后，净化器会自动提供额外的推动气流，即时将过敏原的风险级别降至较低水平。
原产地
技术规格
重量和尺寸
设计和外观
服务
替换件
可持续性
性能
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