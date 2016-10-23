搜索词

  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    专业空气净化器

    AP3376/00

    长久保护，持久健康

    AeraSense 是一项创新技术，可媲美专业传感器的精确性和性能。它能够检测比 PM2.5 还要小的有害颗粒物，确保净化器根据净化空气输出量进行调整，并提供实时反馈。可根据不同使用环境提供商用定制功能。

    查看所有优势

    专业空气净化器

    相似产品

    See all 空气净化器

    长久保护，持久健康

    提供必要性能，可定制的防护措施

    • 颗粒物 CADR*：344m³/h 甲醛 CADR*：200m³/h
    • 颗粒物 CCM：P4 甲醛 CCM：P4
    • 去除 99.9% 的细菌和病毒
    • 有效区域：24 - 41 平方米
    配备 VitaShield 微护盾的非凡性能

    配备 VitaShield 微护盾的非凡性能

    飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。

    经认证的除菌和除病毒

    经认证的除菌和除病毒

    去除 99.9% 的细菌（上海计量测试技术研究所认证）和 99.9% 的 H1N1 病毒（Airmid 认证）。

    ECARF 认证“非致敏”

    ECARF 认证“非致敏”

    欧洲研究基金会 (ECARF) 认证的“非致敏”

    先进的 AeraSense 技术可提供更洁净的空气

    先进的 AeraSense 技术可提供更洁净的空气

    AeraSense 是一种前沿的传感技术，其精度和性能基准参照了专业传感器，可识别小于 P.M 2.5 的细小颗粒物（包括常见的室内空气过敏原）。识别之后，它将处理这些信息，确保净化器的设置对于当前空气状况总是处于理想水平，这样您就可以放心自己始终获得理想的效果。

    静音运转与最大功率的风扇速度

    静音运转与最大功率的风扇速度

    专业空气净化器系列有不同的风扇速度设置。在自动模式下，净化器将根据 AeraSense 输入，自动将风扇速度调整到所需的设置。您也可以手动调速，在短时间内达到最大清洁量，或者在安静环境中进行静音运转。

    针对不同环境需求的智能预设

    针对不同环境需求的智能预设

    包括三种不同的操作模式。过敏原模式：AeroSense 的特殊事件检测算法将自动额外加速气流，立即将过敏风险降至较低水平。细菌和病毒模式：此模式加速气流，这样高质量滤网就可有效捕获细菌和病毒，保证获得 99.9% 更清洁的空气。污染模式：当检测到 PM2.5 颗粒物突增时，此模式提升速度，以减少有害颗粒和气体，产生更清洁的空气。

    调节光线以适合您的偏好

    调节光线以适合您的偏好

    不同设置来控制用户界面 (UI) 或 LED 彩环的灯光。

    锁定模式下无篡改

    锁定模式下无篡改

    激活净化器的锁定模式，防止篡改设置。

    可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧

    可选的实时空气质量反馈让您安枕无忧

    利用我们采用专利 AeroSense 技术的传感器，如果您选择激活相应的功能，我们的空气净化器可通过直观的 4 色 LED 环提供实时空气质量指标，以及室内空气的 PM2.5 评级。

    知道何时应更换过滤网

    知道何时应更换过滤网

    我们的专业空气净化器有一项可选的指示灯功能，在有必要更换滤网才能确保连续的理想性能时，该功能会提醒您。

    打开电源，打开净化器

    打开电源，打开净化器

    飞利浦提供了打开房间电源后，自动开关设备的选项，而无需手动开关每一台净化器。

    GB/T 认证的 CADR 和 CCM 性能

    结合我们专业的纳米级高效劲护滤网系列，我们的空气净化器可做到对颗粒物的洁净空气量 (CADR) 达到每小时 344 立方米，对甲醛的 CADR 达到每小时 200 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 点分级量表来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。在这两个量表中，我们在 3000B 系列中使用的滤网分别达到了最高分 P4 和 F4。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      1.6  m
      功率
      11 - 65  W
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz

    • 重量和尺寸

      产品重量
      7.7  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      359 x 240 x 558

    • 设计和外观

      颜色
      灰色
      机身材料
      塑料

    • 服务

      2 年保修

    • 替换件

      集成式过滤网
      AP3036/00

    • 可持续性

      待机功耗
      < 0.5  W
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      房间面积
      24 - 41  m²
      CADR（颗粒物）
      334  m³/h
      CADR（甲醛）
      200  m³/h
      过滤细菌
      99.9  %
      0.3 微米颗粒物去除效果
      99.7  %
      过滤 PM2.5
      99.9  %
      过滤 H1N1 病毒
      99.9  %
      声功率
      20.5 - 51  dB(A)

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。