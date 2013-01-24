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GoPure Style

香氛罐 - 清新海域

ARMO40PTCX1
  • 如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾 如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾 如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾
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    GoPure Style 香氛罐 - 清新海域

    ARMO40PTCX1

    如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾

    “清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势

    GoPure Style 香氛罐 - 清新海域

    如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾

    “清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势

    如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾

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    “清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势

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      选择适合您风格的新鲜空气

      • 沿海空气般的宜人清香
      • 安全、天然成分

      为您的日常驾驶环境增添“清新海域”香氛体验

      搭配飞利浦盈动系列产品使用，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛“氧气森林”，您还可以为您的车内选择手工制作的“清新海域” 香氛。散发着淡淡的青柠和柑橘香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。

      香氛符合 IFRA 安全标准

      飞利浦盈动 7000 中采用的香氛配方，经测试，确保符合国际香料协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。

      技术规格

      • 产品描述

        颜色
        黑色

      • 替换

        香氛类型
        ARMO40
        更换周期
        建议 3 个月

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        95 x 46 x 20  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        40 x 30 x 16  毫米
        产品重量
        9.4  克
        包装盒重量（含产品）
        16  克

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        ARMO40OTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330287
        订购代码（中国）GOC
        33028730

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