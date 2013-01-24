如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾
“清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾
“清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势
如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾
“清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如同驱车驾驶在沿海公路，海风拂面，沁人心脾
“清新海域”香氛罐是用于盈动系列车载空气净化器的可更换配件。天然青柠、柑橘于馥郁花香，调和成海风般的清新香调，即使您正在城市中驾驶，也仿佛置身于蔚蓝海域。 查看所有优势
搭配飞利浦盈动系列产品使用，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛“氧气森林”，您还可以为您的车内选择手工制作的“清新海域” 香氛。散发着淡淡的青柠和柑橘香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。
飞利浦盈动 7000 中采用的香氛配方，经测试，确保符合国际香料协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。
产品描述
替换
重量和尺寸
物流信息