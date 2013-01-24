为您的日常驾驶环境增添“清新海域”香氛体验

搭配飞利浦盈动系列产品使用，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛“氧气森林”，您还可以为您的车内选择手工制作的“清新海域” 香氛。散发着淡淡的青柠和柑橘香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使您在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。