为您的日常驾驶环境增添 Paperback Aroma 散发的香味

凭借 GoPure Style 系列，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛 Forest，您还可以为您的车内选择手工制作的 Paperback 香氛。带有佛手柑、茉莉、琥珀和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味。犹如坐在书店角落的静谧下午时光，您的思绪迷失在其他世界中。