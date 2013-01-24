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GoPure Style

Aroma 滤芯 - Paperback

ARMP40PTCX1
  • 令人有精致之感的气味 令人有精致之感的气味 令人有精致之感的气味
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    GoPure Style Aroma 滤芯 - Paperback

    ARMP40PTCX1

    令人有精致之感的气味

    Paperback Aroma 是用于 GoPure Style 车载空气净化器的可更换滤芯。带有佛手柑、茉莉和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味；犹如坐在书店角落的静谧下午时光。 查看所有优势

    GoPure Style Aroma 滤芯 - Paperback

    令人有精致之感的气味

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      • 安全、天然成分

      为您的日常驾驶环境增添 Paperback Aroma 散发的香味

      凭借 GoPure Style 系列，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛 Forest，您还可以为您的车内选择手工制作的 Paperback 香氛。带有佛手柑、茉莉、琥珀和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味。犹如坐在书店角落的静谧下午时光，您的思绪迷失在其他世界中。

      香氛符合 IFRA 安全标准

      GoPure Style 7000 中采用的芳香剂经测试，确保符合国际香氛协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与市场上的很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。

      技术规格

      • 产品描述

        颜色
        黑色

      • 替换

        香氛类型
        ARMP40
        更换周期
        建议 3 个月

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        95 x 46 x 20  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        40 x 30 x 16  毫米
        产品重量
        9.4  克
        包装盒重量（含产品）
        16  克

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        ARMP40PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330300
        订购代码（中国）GOC
        33030030

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