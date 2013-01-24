令人有精致之感的气味
Paperback Aroma 是用于 GoPure Style 车载空气净化器的可更换滤芯。带有佛手柑、茉莉和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味；犹如坐在书店角落的静谧下午时光。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
令人有精致之感的气味
Paperback Aroma 是用于 GoPure Style 车载空气净化器的可更换滤芯。带有佛手柑、茉莉和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味；犹如坐在书店角落的静谧下午时光。 查看所有优势
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令人有精致之感的气味
Paperback Aroma 是用于 GoPure Style 车载空气净化器的可更换滤芯。带有佛手柑、茉莉和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味；犹如坐在书店角落的静谧下午时光。 查看所有优势
凭借 GoPure Style 系列，您可以选择适合您旅程的理想车载香氛。除了抗病毒香氛 Forest，您还可以为您的车内选择手工制作的 Paperback 香氛。带有佛手柑、茉莉、琥珀和杉木的香调，Paperback 代表着令人有精致之感的气味。犹如坐在书店角落的静谧下午时光，您的思绪迷失在其他世界中。
GoPure Style 7000 中采用的芳香剂经测试，确保符合国际香氛协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与市场上的很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。
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