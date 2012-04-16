用蓝牙从 Android 设备传输音乐

在提供非凡音质的扬声器上聆听您喜欢的所有歌曲。这款飞利浦多媒体扬声器可通过蓝牙播放 Android 设备上的音乐。只需下载免费的飞利浦 DockStudio 应用程序，然后插接设备，即可自动开启和连接蓝牙。您将享受到震感卓越的音质和无可比拟的便利性。几乎再找不到比这更美妙的音乐了。