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放飞音乐，为 Android 手机充电
本底座可以播放 Android 手机中的内容并为其充电，甚至可以使用手机或电台中的歌曲将您唤醒。下载具有 Songbird 音乐功能的免费应用程序，享受高效的音乐管理和更多独特的功能。
适用于 Android
在提供非凡音质的扬声器上聆听您喜欢的所有歌曲。这款飞利浦多媒体扬声器可通过蓝牙播放 Android 设备上的音乐。只需下载免费的飞利浦 DockStudio 应用程序，然后插接设备，即可自动开启和连接蓝牙。您将享受到震感卓越的音质和无可比拟的便利性。几乎再找不到比这更美妙的音乐了。
定时关机让您决定在睡觉前收听所选音乐或广播电台的时间长度。只需设置一个时间限制（最长 2 小时）并选择一张 CD 或一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。装置将持续播放选定的时间长度，然后自动关机，进入节电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的 CD 或电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力。
数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。