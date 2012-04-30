通过 DockStudio 应用程序发现、共享音乐和更多功能

免费的飞利浦 DockStudio 应用程序为您的多媒体扬声器提供了许多独特的功能。您可以聆听全球数千个网上电台、浏览音乐歌曲集，以及通过 Facebook 与好友分享您正在收听的内容，或在 Flickr 上分享演唱者的照片。此应用程序具有 Songbird 音乐功能，因此您可以在电脑和 Android 设备之间无缝发现、播放和同步媒体。在时钟模式下，此应用程序可让您设置自定义音乐闹钟，了解最新的天气预报。此应用程序完全免费，可从 Google play 下载。