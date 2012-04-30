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放飞音乐，为 Android 手机充电
插接 Android 手机，享受本款时尚音乐基座带来给您的超凡音质。数字声音处理可带来纯静音和晶晰音质，同时 Songbird 可让您在手机和电脑之间同步音乐。
适用于 Android
干净的线条和诱惑的曲线后盖不仅感观诱人 – 它还创造了更有效的音响结构。精心设计的曲线提升了扬声器音响的硬度，大大减少了内部回响，从而再现更精准、更自然的声音。现在，您不但拥有了外表迷人的扬声器，而且也能享受感观动人的音效。
免费的飞利浦 DockStudio 应用程序为您的多媒体扬声器提供了许多独特的功能。您可以聆听全球数千个网上电台、浏览音乐歌曲集，以及通过 Facebook 与好友分享您正在收听的内容，或在 Flickr 上分享演唱者的照片。此应用程序具有 Songbird 音乐功能，因此您可以在电脑和 Android 设备之间无缝发现、播放和同步媒体。在时钟模式下，此应用程序可让您设置自定义音乐闹钟，了解最新的天气预报。此应用程序完全免费，可从 Google play 下载。
Songbird 是一种简单易用的电脑程序和 Android 应用程序。它可让您发现和播放所有媒体，并且与电脑无缝同步。通过其直观而强大的音乐管理功能，您可以直接通过音乐和媒体商店、服务和网站，在程序中发现新的歌手和音乐风格。您可以从互联网播放您自己的媒体库和媒体，并将电脑的所有内容与您的 Android 设备无缝同步。