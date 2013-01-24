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淋浴器

ASH2532CH/93
  • 享受舒适的沐浴 享受舒适的沐浴 享受舒适的沐浴
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    淋浴器

    ASH2532CH/93

    享受舒适的沐浴

    这款淋浴器采用恒温阀芯，可快速准确调节热水和冷水的比例，保持水温，让您沉浸在舒适的沐浴中。 查看所有优势

    淋浴器

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      享受舒适的沐浴

      采用恒温技术

      • 3 种功能
      • 一体式设计
      • 9 英寸顶喷式淋浴器
      • 恒温

      40 摄氏度恒温，享受舒适的沐浴

      恒温阀芯可快速准确调节热水和冷水的比例，保持水温，达到 40 摄氏度恒温，让您尽享舒适的沐浴。

      温度限制锁，避免误操作

      温度控制手柄配有温度限制锁，在不按下锁的情况下无法将水温调整到 40 摄氏度以上，因此，可避免因误操作而造成烫伤。

      冷接触技术可避免意外烫伤

      水龙头表面采用冷接触技术，可避免因在沐浴过程中触碰表面而烫伤。

      一体式淋浴管结构，外观美观

      淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接，简捷且更加稳固，避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。

      6 层电镀工艺，持久不褪色

      电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*，更有光泽，更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

      可调节淋浴管，可匹配不同高度的天花板

      顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。

      可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢

      喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

      防缠绕沐浴器软管，光滑，易于清洁

      防缠绕沐浴器软管可有效防止软管卷绕和打结，它耐压且防爆，表面光滑，易于清洁。

      3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验

      60 个出水孔可喷出三种喷雾，加压喷雾柔软亲肤，按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤，混合喷雾柔滑舒适。

      9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面

      水与空气完全混合，通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出，水流密集，亲肤舒适，像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

      水龙头出水口流出纯净软水

      空气通过通风装置喷射到水中，软化水流并减少溅水，适用于储水和清洗。

      技术规格

      • 普通参数

        类型
        3 种功能淋浴器
        整体高度
        900-1230  毫米
        安装模式
        表面安装
        自动调温
        淋浴器软管类型
        PVC 防缠绕沐浴器软管
        表面处理
        电镀
        颜色
        进水水压
        0.1-0.5MPa
        进水温度
        4-75  °C

      • 顶喷式淋浴器规格

        规格
        228  毫米
        喷水类型
        空气式

      • 手持式花洒规格

        类型
        3 种功能
        花洒尺寸
        125  毫米
        喷水类型
        高压/按摩/混合
        切换模式
        拨动
        连接类型
        G1/2

      • 滤芯规格

        滤芯型号
        不适用
        使用寿命
        不适用
        主滤芯
        不适用

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        保修期
        3 年（手持式花洒保修 2 年）  年

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