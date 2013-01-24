恒温阀芯可快速准确调节热水和冷水的比例，保持水温，达到 40 摄氏度恒温，让您尽享舒适的沐浴。
温度控制手柄配有温度限制锁，在不按下锁的情况下无法将水温调整到 40 摄氏度以上，因此，可避免因误操作而造成烫伤。
水龙头表面采用冷接触技术，可避免因在沐浴过程中触碰表面而烫伤。
空气通过通风装置喷射到水中，软化水流并减少溅水，适用于储水和清洗。
按下按键即可启动强力喷水，向前推动按键即可连续出水，伸缩管可拉伸至 1.5 米以便日常清洗。
淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接，简捷且更加稳固，避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。
电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*，更有光泽，更耐腐蚀、耐磨、耐高温。
顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。
防缠绕沐浴器软管可有效防止软管卷绕和打结，它耐压且防爆，表面光滑，易于清洁。
60 个出水孔可喷出三种喷雾，加压喷雾柔软亲肤，按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤，混合喷雾柔滑舒适。
水与空气完全混合，通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出，水流密集，亲肤舒适，像雨水一样轻柔覆盖肌肤。
普通参数
顶喷式淋浴器规格
手持式花洒规格
滤芯规格
原产地
服务