双档出水，抽拉无拘
这款厨房龙头结合了优雅设计，卓越的人体工程学和功能，高挑出水弯管结合抽拉喷嘴，不局限于单一水流方向，有效加大出水范围，冲洗水槽或为炊具盛水更便捷，同时两种出水模式可满足不同使用需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双档出水，抽拉无拘
这款厨房龙头结合了优雅设计，卓越的人体工程学和功能，高挑出水弯管结合抽拉喷嘴，不局限于单一水流方向，有效加大出水范围，冲洗水槽或为炊具盛水更便捷，同时两种出水模式可满足不同使用需求。 查看所有优势
双档出水，抽拉无拘
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双档出水，抽拉无拘
这款厨房龙头结合了优雅设计，卓越的人体工程学和功能，高挑出水弯管结合抽拉喷嘴，不局限于单一水流方向，有效加大出水范围，冲洗水槽或为炊具盛水更便捷，同时两种出水模式可满足不同使用需求。 查看所有优势
通过喷嘴按钮可轻松切换气泡水和花洒水模式，气泡水集中出水柔和舒适，花洒水分散出水冲刷有力，满足不同清洗需求
喷嘴抽拉长度可达45cm，并可自动复位，有效加大清洗范围，冲洗水槽或为炊具盛水更便捷
龙头进水管接口集成加密不锈钢滤网，与起泡器滤网共同拦截中水大颗粒杂质，日常用水更安心
阀芯经过重重严苛测试，耐磨损，防滴水漏水，龙头开合调温顺畅
龙头采用高抛设计，造型大气，同时高挑出水嘴为盛水洗涤提供充足的空间
表面电镀层可通过24小时乙酸盐雾测试10级标准*，更具光泽，更防腐耐磨耐高温
出水管可360°顺滑旋转，盛水、洗涤更方便
采用让位螺母和螺丝锁紧安装，即使狭小空间也能轻松安装
加固底座可以增大与水槽或台面的接触面积，更稳固紧锁龙头
长形扁平手柄，精致美观，符合人体工程学设计，操作更加舒适
一般规格
主要参数
原产地
服务