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厨房龙头

ASH3521CH/93
  • 双档出水，抽拉无拘 双档出水，抽拉无拘 双档出水，抽拉无拘
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    厨房龙头

    ASH3521CH/93

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      技术规格

      • 一般规格

        类型
        抽拉式
        把手
        单把手
        总体高度
        466  毫米
        出水口高度
        257  毫米
        出水中心距
        229  毫米

      • 主要参数

        出水方式
        普通出水/花洒水
        表面处理
        电镀
        颜色
        镀铬
        冷热水管长度
        600  毫米
        冷热水管接口
        G1/2
        底座直径
        54  毫米
        龙头孔直径
        35 毫米
        进水水压
        0.05 - 1 MPa
        进水温度
        4 - 90  °C

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        保修期
        3 年（阀芯为 5 年）  年

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