呵护肌肤，顺畅剃须
用这款干湿两用剃须刀享受清新净爽的剃须，不用担心会损伤皮肤。密封防水技术可确保舒适的干剃和清新净爽的湿剃。湿剃配合剃须泡沫或啫喱使用，可增强皮肤舒适度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
呵护肌肤，顺畅剃须
用这款干湿两用剃须刀享受清新净爽的剃须，不用担心会损伤皮肤。密封防水技术可确保舒适的干剃和清新净爽的湿剃。湿剃配合剃须泡沫或啫喱使用，可增强皮肤舒适度。 查看所有优势
具有干湿双剃技术的剃须刀可防水。您可以在沐浴时使用您喜爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。
双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发
每次充电后，高效强劲的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
圆形低摩擦保护刀头可顺应您的面部曲线，防止肌肤损伤。
第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
3 分钟快速充电提供的电量足够完成一次剃须，因此，即使电池电量耗尽时，您也能够实现快速剃须
配备 QuickRinse 系统，可在水龙头下清洗，也可在沐浴时使用。
用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。
附件
设计
操作简易
功率
服务
剃须性能