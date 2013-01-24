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AquaTouch

干湿两用电动剃须刀

AT890/16
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  • 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须 呵护肌肤，顺畅剃须
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    AquaTouch 干湿两用电动剃须刀

    AT890/16
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    呵护肌肤，顺畅剃须

    用这款干湿两用剃须刀享受清新净爽的剃须，不用担心会损伤皮肤。密封防水技术可确保舒适的干剃和清新净爽的湿剃。湿剃配合剃须泡沫或啫喱使用，可增强皮肤舒适度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00
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      呵护肌肤，顺畅剃须

      配合剃须泡沫或啫喱进行湿剃

      • 双倍准确剃须刀片
      • 浮动刀头
      干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

      干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃

      具有干湿双剃技术的剃须刀可防水。您可以在沐浴时使用您喜爱的剃须啫喱或泡沫，加倍呵护肌肤。您也可以方便地进行干剃。剃须完成后，只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可轻松清洁剃须刀。

      双倍精准剃须系统可有效剃除较长的须发和较短的须茬

      双倍精准剃须系统可有效剃除较长的须发和较短的须茬

      双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发

      充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

      充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

      每次充电后，高效强劲的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      根据面部曲线实现须刀与面部无暇贴合

      根据面部曲线实现须刀与面部无暇贴合

      圆形低摩擦保护刀头可顺应您的面部曲线，防止肌肤损伤。

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

      3 分钟快速充电可完成一次剃须

      3 分钟快速充电可完成一次剃须

      3 分钟快速充电提供的电量足够完成一次剃须，因此，即使电池电量耗尽时，您也能够实现快速剃须

      配备 QuickRinse 系统的可水洗剃须刀

      配备 QuickRinse 系统，可在水龙头下清洗，也可在沐浴时使用。

      准确修剪鬓角和须髭

      用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。

      技术规格

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 设计

        手柄
        防滑手柄
        表面处理
        不适用
        颜色
        不适用

      • 操作简易

        干湿两用
        Y
        清洁
        • 全方位防水设计
        • 快速冲洗胡茬储藏室
        显示屏
        • 1 个 LED 指示灯
        • 电池电量充足指示
        • 电池电量低显示灯
        • 充电显示灯
        • 快速充电指示灯
        工作中
        • 可充电电池
        • 无线使用
        显示屏指示
        • 电池电量不足
        • 充电
        • 电池电量充足
        • 更换剃须刀头
        剃须时间
        50 分钟以上，多达 17 次剃须
        充电时间
        • 1 小时
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        < 0.25  瓦

      • 服务

        替换刀头
        HQ8 已由 SH50 替代
        替换刀头
        每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 双倍精准刀头
        • 升级双层刀片
        智能贴合
        动态轮廓响应
        卷发造型
        集成弹出式修剪器

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