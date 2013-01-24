AquaShield RO 多重净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、杀虫剂、消毒粉残留物 、抗生素（99%*阿莫西林），异色异味，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 多重净化系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。
即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.05L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。
产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。
第三代集成式水路*，水路接头从8个减少为4个，与第一代集成式水路相比，进一步降低50%的漏水风险。
卡扣结构设计，稳固，方便。只要提起卡扣，拉出滤芯，您就可轻松换芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率