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厨下式净水器

AUT2011/93
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    厨下式净水器

    AUT2011/93

    性能出众，节水即滤

    这款净水器采用节水过滤技术，低废水比，净化水的同时产生更少的废水，给您带来环保的健康水生活。 查看所有优势

    厨下式净水器

    性能出众，节水即滤

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      性能出众，节水即滤

      可去除 99%* 的重金属

      • 反渗透技术
      • 400G*无桶设计
      • ≥1.05L/min
      • 2年*RO滤芯寿命

      高效去除重金属，病毒，细菌，有机物，农药残留和余氯等有害物质

      AquaShield RO 多重净化系统可有效去除重金属 (Pb>99%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、杀虫剂、消毒粉残留物 、抗生素（99%*阿莫西林），异色异味，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 多重净化系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      即时享受健康好水

      即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.05L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。 

      节水过滤技术，符合国家一级水效标准，1.5:1低废水比

      产水率≥60%，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

      ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验

      产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

      升级改善的集成水路有效防止水泄漏。

      第三代集成式水路*，水路接头从8个减少为4个，与第一代集成式水路相比，进一步降低50%的漏水风险。

      仅需2步即可更换滤芯

      卡扣结构设计，稳固，方便。只要提起卡扣，拉出滤芯，您就可轻松换芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • CP-AUT704
        • GAC-AUT705
        • RO-AUT746
        额定净水量
        4000L  升
        额定净水流速
        1.05L/min
        产水率(废水比)
        ≥60% (1.5: 1)
        储水桶
        N
        产品尺寸（长）*（宽）*（高）
        435*170*380  毫米

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO:0.0001μm
        RO膜规格
        400加仑

      • 原产地

        替换滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属去除 (Pb)
        > 99%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        ＞99.999%
        病毒去除 (MS2)
        > 99.999%
        抗生物质（阿莫西林）
        >99%
        氯减少
        Y
        水质硬度去除
        Y
        水垢减少
        Y
        农药去除
        Y
        去除浊度
        VOC 去除率

      • 入水条件

        入水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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          • 400GPD：400加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，就可以产生400加仑净水。
          • 去除率由第三方专业检测和认证机构SGS在实验室条件下测试所得，检测报告为：ASH19-044051-01。
          • RO膜滤芯接入水源为水温25±1℃，压力为0.3Mpa的市政自来水，且净水用量≤10L/天，此滤芯可使用2年。滤芯的使用寿命因各地水质不同和各家庭用水量不同而不同，建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。水效级别（产水率或者废水比）是根据GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级由第三方检测机构在实验室条件下测试所得。