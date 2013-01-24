5-in-1滤芯，创新技术带来高效过滤。

创新5-in-1滤芯是由无纺布、PP棉、活性炭棒、PP棉和后置活性炭棒组成。1根5-in-1滤芯，五重过滤确保了过滤效果；高集成复合滤芯设计，有效节省您的厨下空间。而且您只需要1次更换1根5-in-1滤芯而不是5根滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。