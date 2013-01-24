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Turbo

反渗透净水器

AUT3011/00
  • 更纯净的水，让您安心享用 更纯净的水，让您安心享用 更纯净的水，让您安心享用
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    Turbo 反渗透净水器

    AUT3011/00

    更纯净的水，让您安心享用

    飞利浦 AUT3011/00 采用长达 3 年使用寿命的 RO 滤芯，可有效减少重金属、病毒、细菌和其他有害颗粒物。智能控制系统让您可以即时安心地享用更纯净、更新鲜的水。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,999.00

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      可去除 99.9% 的重金属

      • 600GPD* 无水箱
      • 去除超过 99.9% 的重金属
      • 1.6 升/分钟，即时尽享新鲜净水
      • 3 年 RO 过滤网使用寿命

      去除小至 0.0001 微米的超细有害物质

      AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属（铅、汞、砷、六价铬> 99.9%*)、细菌（大肠杆菌> 99.999%*)、病毒（MS2> 99.999%*)、农药（灭草松> 99.9%*）、残余氯（> 99%*）、有机物（三氯甲烷、四氯化碳＞99.999%*），并且有效降低水的硬度，以便去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 净化系统，您的家人可以享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

      高流量无水箱系统，即时提供新鲜水

      飞利浦 AUT3011/00 搭载即时水流技术，可在 RO 滤芯的使用寿命期间实现 1.6 升/分钟* 的流速。无水箱系统可防止水在较长的存储过程中受到二次污染。只需拧开水龙头，飞利浦即时水流技术就能为您提供更纯净的水。

      废水比 1.5:1，净水效率高于 60%

      净水与废水的比例为是 1.5:1，净水效率高于 60%，可节省成本和环保支出。

      3 年 RO 过滤网使用寿命*

      RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

      ClearSmart

      水龙头和产品上的滤芯更换提醒更加易于日常使用，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换滤芯。如果未及时更换滤芯，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。渗漏防护系统：配备专业传感器，可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流

      QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

      为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯，而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。

      经过优化的集成式水路，可防止漏水

      经过改善的集成式水路设计将连接器数量减少到 7 个，可防止漏水。

      技术规格

      • 普通参数

        更换滤芯
        • AUT760/00
        • WP3965/00
        • WP3966/00
        额定水流速
        1.58 升/分钟
        实际的水流速
        1.60 升/分钟
        废水比
        1.5:1
        水箱
        N

      • 滤网规格

        滤芯使用寿命
        RO：约 3 年
        过滤精度
        RO：0.0001 微米
        RO 膜规格
        600 加仑

      • 原产地

        净水机
        中国
        替换滤芯
        中国

      • 净化系统

        去除重金属*
        > 99.9%
        细菌去除（大肠杆菌群）
        > 99.999%
        氯去除
        > 99%
        病毒去除 (MS2)
        > 99.999%
        农药去除（灭草松）
        > 99.9%
        去除三氯甲烷
        > 99.999%
        四氯化碳
        > 99.999%
        水垢减少
        Y

      • 入水条件

        入水压力
        1.5-4  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

      • 功率

        主电源
        220V/50Hz

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          • 600GPD：600 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 600 加仑净水。*RO：反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
          • RO：反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写
          • 1.6 升/分钟：根据 SGS：ASH18-064580-01、ASH18-064580-02 的测试结果计算得出。
          • 3 年：在实验室条件下使用北京的市政自来水，每日耗水量不超过 10 升，此 RO 过滤网可使用 3 年（11000 升/10 升/365 天 = 3 年）。测试数据来源于 SGS：ASH18-064580-01、ASH18-064580-02。
          • 重金属包括铅、汞、砷、和六价铬。
          • UTS：水槽下方。
          • 所有去除率均符合 SGS 测试报告：ASH19-000542-01、ASH19-000542-02
          • 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。