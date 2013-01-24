ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒更加易于日常使用，让您免除后顾之忧。系统能够自动冲洗杂质，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。净水更换提醒指示灯和智能锁可让您了解应该何时更换滤芯。如果未及时更换滤芯，产品将停止工作，以避免使用过期过滤网造成的水污染。渗漏防护系统：配备专业传感器，可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流