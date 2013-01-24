全方位监测技术给您带来无忧的净水体验

龙头和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。