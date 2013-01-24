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厨下式净水器

AUT3038/93
  • 创新5合1过滤，1年仅需1换 创新5合1过滤，1年仅需1换 创新5合1过滤，1年仅需1换
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    厨下式净水器

    AUT3038/93

    创新5合1过滤，1年仅需1换

    这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势

    厨下式净水器

    创新5合1过滤，1年仅需1换

    这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势

    创新5合1过滤，1年仅需1换

    这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势

    厨下式净水器

    创新5合1过滤，1年仅需1换

    这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势

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      创新5合1过滤，1年仅需1换

      寿命期间流速≥1.84L/min，高效去除99%*重金属

      • 反渗透技术
      • 700G*无桶设计
      • ≥1.84L/min
      • 3年RO滤芯寿命

      5-in-1滤芯，创新技术带来高效过滤。

      一支创新5-in-1滤芯即可提供五重过滤；高集成复合滤芯的设计，有效节省您的厨下空间。而且您1年仅需更换1支5-in-1滤芯而不是5支滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。

      去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等

      AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

      5秒*装满一杯净化水

      升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.84L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。 

      3年RO滤芯寿命*

      RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。

      高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

      净水与废水的比例为是 1.5:1，更环保且节省成本。

      全方位监测技术给您带来无忧的净水体验

      龙头和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

      升级改善的集成水路有效防止水泄漏

      经过改善的第一代集成式水路，水利接头数量仅有7个，可有效防止净水器漏水的情况。

      通过智能手机监控您的净水器

      飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

      快旋换芯技术和滤芯横置设计相结合，让您即可轻松更换滤芯

      横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。

      技术规格

      • 一般规格

        替换滤芯
        • 5 合 1
        • RO
        额定净水量
        5000L  升
        额定净水流速
        1.84L/min
        产水率
        60%
        产品尺寸
        420*150*410mm  毫米
        储水桶
        N

      • 滤芯规格

        过滤精度
        RO: 0.0001 μm
        RO膜规格
        700加仑

      • 原产地

        替换滤芯
        中国
        厨下式净水器
        中国

      • 净化系统

        重金属（铅）去除率
        > 99%
        细菌（大肠杆菌）去除率
        病毒（MS2噬菌体）去除率
        > 99.999%
        抗生素（阿莫西林）去除率
        >99%
        余氯去除率
        Y
        硬度去除率
        Y
        水垢减少
        Y
        农药去除
        VOC 去除率

      • 入水条件

        进水压力
        0.1-0.4MPa  巴
        进水温度
        5-38  °C
        进水水质
        市政自来水

      • 功率

        额定电源
        220V/50Hz

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          • XXXGPD：XXX 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生 XXX 加仑净水。
          • 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。
          • RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升，滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议