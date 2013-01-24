创新5合1过滤，1年仅需1换
这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
创新5合1过滤，1年仅需1换
这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势
创新5合1过滤，1年仅需1换
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创新5合1过滤，1年仅需1换
这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的Aquashield RO 多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速≥1.84L/min，您仅需5秒*即可享受一杯干净清甜的水。 查看所有优势
一支创新5-in-1滤芯即可提供五重过滤；高集成复合滤芯的设计，有效节省您的厨下空间。而且您1年仅需更换1支5-in-1滤芯而不是5支滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。
AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。
升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.84L/min。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙水就能获得更清洁健康的水。
RO滤芯寿命可持续长达3年*，降低您的滤芯更换频率和成本。
净水与废水的比例为是 1.5:1，更环保且节省成本。
龙头和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。
经过改善的第一代集成式水路，水利接头数量仅有7个，可有效防止净水器漏水的情况。
飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。
横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。
一般规格
滤芯规格
原产地
净化系统
入水条件
功率