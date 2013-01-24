通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。
在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。
WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。
进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。
夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，微火苗技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。
在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。
当传感器检测到天然气水平增高时，Air Plus 会自动调节并补充氧含量，以便确保完全燃烧，从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧
当一氧化碳与甲烷浓度超标时发出警报，保护用户安全。
旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。
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普通参数
主要参数
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