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燃气热水器

AWH6100/93
  • 智能巡航，热水零等待 智能巡航，热水零等待 智能巡航，热水零等待
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    燃气热水器

    AWH6100/93

    智能巡航，热水零等待

    这款零冷水热水器为您提供温暖舒适的沐浴体验，免去等待冷水的时间和浪费一段冷水。其独特的设计，化繁为简，让您回归简单生活。 查看所有优势

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      零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

      • 13 升
      • 天然气
      • 强排式
      • Wi-Fi 智能控制

      一键巡航，24小时热水零等待

      通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。

      点动功能，随时享用零冷水

      在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。

      随时随地利用手机app完成设置操作

      WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。

      智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热水温度

      进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。

      微火苗技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖

      夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，微火苗技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

      前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

      在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

      Air Plus 保护系统自动调节氧气含量

      当传感器检测到天然气水平增高时，Air Plus 会自动调节并补充氧含量，以便确保完全燃烧，从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧

      双气体防护系统

      当一氧化碳与甲烷浓度超标时发出警报，保护用户安全。

      停水再开温升低至3℃，防止用户烫伤

      旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

      技术规格

      • 原产地

        燃气热水器
        中国

      • 普通参数

        容量
        13  升/分钟
        燃气种类
        天然气 (12T)
        排气方式
        强排式
        净重
        12  千克
        总重
        15  千克
        产品尺寸（长*宽*高）
        608*370*158  毫米
        包装尺寸（长*宽*高）
        855*540*255  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        控制类型
        按键控制
        额定燃气压力
        2000Pa
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定电功率
        38  瓦
        额定热负荷
        25kW
        水温调节范围
        35-65  °C
        适用水压
        0.02-0.8MPa
        接头规格
        G1/2

      • 服务

        保修期
        2 年

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