触手可及，轻松净水
这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
触手可及，轻松净水
这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势
触手可及，轻松净水
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触手可及，轻松净水
这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势
借助 X-Guard 微滤系统，您可以享受 1000 升* 过滤水，这相当于 2857 瓶水*，其有助于减少废塑料，并且不会产生废水。
X-Guard 微滤技术将高碘值天然颗粒状活性碳应用于滤芯，可有效减少自来水中的颗粒、铁锈、气味、颜色和高达 99%* 的残余氯。让您和您的家人能够随时享用洁净的水。
X-Guard 微滤系统是一种物理过滤过程，而且水龙头净水器无需充电。即使停电也能在家过滤和享用洁净的水，非常便利。
根据您的需要在过滤水和自来水之间切换。过滤水适合清洁、清洗蔬菜或水果以及烹饪。自来水适合洗碗盘及其他清洁用途。无需过滤时，可切换至自来水模式，以便延长滤芯的工作周期。
随附 5 种适配器，适用于几乎所有类型的水龙头。借助我们的专利连接器*，您可以方便地装卸水龙头净水器。
免清洗设计可使您的双手免受那些可能导致健康问题的脏污过滤材料的伤害。集成式一次性滤芯可防止内部系统受到污染。只需轻松旋转滤芯盖，便可以随时更换旧滤芯。
直接接触水的组件由食品级材料制成，具有出色的耐用性和安全保证。
普通参数
滤网规格
原产地
过滤效果
入水条件