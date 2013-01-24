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水龙头净水器

AWP3600/93
  • 触手可及，轻松净水 触手可及，轻松净水 触手可及，轻松净水
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    水龙头净水器

    AWP3600/93

    触手可及，轻松净水

    这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势

    水龙头净水器

    触手可及，轻松净水

    这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势

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    触手可及，轻松净水

    这款龙头净水器搭载飞利浦X-Guard微滤系统，能有效过滤1000L自来水，去除自来水中高达99%的余氯，免清洗滤芯设计保护X-Guard微滤系统免受因多次清洗而受到的二次污染。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。 查看所有优势

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      触手可及，轻松净水

      X-Guard滤芯有效去除余氯

      • X-Guard 微滤系统
      • 颗粒活性炭

      提供 1000 升* 过滤自来水

      借助 X-Guard 微滤系统，您可以享受 1000 升* 过滤水，这相当于 2857 瓶水*，其有助于减少废塑料，并且不会产生废水。

      减少高达 99% 的残余氯

      X-Guard 微滤技术将高碘值天然颗粒状活性碳应用于滤芯，可有效减少自来水中的颗粒、铁锈、气味、颜色和高达 99%* 的残余氯。让您和您的家人能够随时享用洁净的水。

      无需接线即可随时享用洁净的水

      X-Guard 微滤系统是一种物理过滤过程，而且水龙头净水器无需充电。即使停电也能在家过滤和享用洁净的水，非常便利。

      在过滤水和自来水之间切换

      根据您的需要在过滤水和自来水之间切换。过滤水适合清洁、清洗蔬菜或水果以及烹饪。自来水适合洗碗盘及其他清洁用途。无需过滤时，可切换至自来水模式，以便延长滤芯的工作周期。

      可在几分钟内轻松安装至水龙头上

      随附 5 种适配器，适用于几乎所有类型的水龙头。借助我们的专利连接器*，您可以方便地装卸水龙头净水器。

      防止二次污染

      免清洗设计可使您的双手免受那些可能导致健康问题的脏污过滤材料的伤害。集成式一次性滤芯可防止内部系统受到污染。只需轻松旋转滤芯盖，便可以随时更换旧滤芯。

      食品级材料

      直接接触水的组件由食品级材料制成，具有出色的耐用性和安全保证。

      技术规格

      • 普通参数

        实际滤水量
        1000 升*
        实际的水流速
        2 升/分钟*
        产品尺寸
        122.5*71.9*111.5 毫米  毫米

      • 滤网规格

        更换滤芯
        AWP302
        主滤芯介质
        颗粒状活性炭/GAC

      • 原产地

        水龙头
        中国
        更换滤芯
        中国

      • 过滤效果

        减少氯
        是，高达 99%*

      • 入水条件

        入水压力
        0.15 - 0.35 Mpa  巴
        入水温度
        5-38  °C
        入水水质
        市政自来水

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          • 1000 升过滤水：使用寿命是指在上海市政自来水持续流速为 2 升/分钟的条件下，残余氯去除率下降为 94% 时的总滤水量。实验由 BUREAU VERITAS 完成，结果由报告 (6619)298-0624 证明。
          • 2 升/分钟：在上海市政自来水条件下，在 25¡À1¡æ 温度下，依照 JIS 基准，由 BUREAU VERITAS 测得的恒定流速为 2.0 升/分钟。结果由报告 (6619)298-0624 证明。
          • 去除 99% 的残余氯：在上海市政自来水持续流速为 2 升/分钟的条件下，根据 GB/T5750.11-2006 测试标准，去除了 99% 的残余氯。实验由 BUREAU VERITAS 完成，结果由报告 (6619)298-0624 证明。
          • 假设每人每天的用水量为 6 升，则 1 个滤芯可供一个人使用 6 个月，供两个人使用 3 个月，供三个人使用 2 个月。滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议您及时更换滤芯以确保获得出众功能。
          • 瓶装水：350 毫升瓶装水。
          • 专利连接器：专利号为 201920887974.4，专利名称为快速开关装置和净水器。