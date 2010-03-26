借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
轻巧便利的遥控器带给您更多方便，您只需通过指尖操控，轻松惬意地欣赏娱乐节目。
动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
借助此智能的功能，您可以从 CD、卡带（如果适用）、电台节目或任何通过 Hi-Fi 系统的线路输入的设备中所需的音乐内容直接翻录到 USB 设备或 SD 卡（如果适用）中，将其转成 MP3 格式 - 而无需使用电脑。
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