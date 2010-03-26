播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。