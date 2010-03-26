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CD 唱机

AZ1852/98
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    CD 唱机

    AZ1852/98

    动听的便携音效

    从您的手中享受源源不断的音乐乐趣，尽在飞利浦 CD 唱机。翻录 CD、将您最爱的收音机节目和磁带转换成 MP3 格式，完全无需电脑。USB 直放功能更是令便携音乐妙趣横生。 查看所有优势

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      借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

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      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

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      通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

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      动态低音增强产生浑厚动人的音效

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      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      自动停止卡带

      自动停止卡带

      Rip+ 可从多个来源实现单键式 MP3 录制

      借助此智能的功能，您可以从 CD、卡带（如果适用）、电台节目或任何通过 Hi-Fi 系统的线路输入的设备中所需的音乐内容直接翻录到 USB 设备或 SD 卡（如果适用）中，将其转成 MP3 格式 - 而无需使用电脑。

      技术规格

      • 连接

        USB
        USB 主机
        音频/视频输出
        耳机（3.5 毫米）
        MP3 Link
        3.5 毫米立体声线路输入

      • 音频播放

        播放媒体
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 下一首/上一首曲目搜索
        • 重复/随机播放/编序播放
        磁带播放模式
        机械式
        录放机数
        1
        USB 直插式播放模式
        • 快退/快进
        • 播放/暂停
        • 上一首/下一首
        • 重复播放
        • 随机
        • 停止

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        天线
        FM 天线

      • 声音

        声音系统
        立体声
        音量控制
        旋转（模拟）
        输出功率
        2 x 1 瓦 RMS

      • 扬声器

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        扬声器网罩表面
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        电源线
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        电池类型
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        电源类型
        交流输入

      • 尺寸

        包装厚度
        304  毫米
        总重
        3.5  千克
        包装高度
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        重量
        2.8  千克
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      • 录音

        录音介质
        • 磁带
        • USB 设备
        录音带增强功能
        CD 同步开始录制
        USB 录制源
        • CD
        • 磁带
        • 调谐器

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